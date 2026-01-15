La noticia del compromiso de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sacudió el mundo del espectáculo y activó inmediatamente el “modo fiesta” entre sus colegas y seguidores. Tras la confirmación, las redes se llenaron de mensajes de felicitación y la lista de posibles invitados e intérpretes comenzó a armarse prácticamente sola gracias a la intervención de figuras destacadas de la escena urbana.

La romántica propuesta habría tenido lugar durante las recientes vacaciones de la pareja en San Pablo, Brasil. Una vez que ambos hicieron público el gran paso en su relación, la caja de comentarios de la publicación se transformó en un desfile de celebridades.

Artistas autoconvocados

Entre las numerosas reacciones, dos propuestas en particular enloquecieron a los fanáticos y acumularon miles de “me gusta”. El cantante cordobés Luck Ra fue el primero en tomar la iniciativa, utilizando su característico carisma para “autoinvitarse” a la celebración con una oferta difícil de rechazar.



Sin embargo, la oferta musical no terminó ahí. Minutos después, Cazzu, la referente del trap argentino, se sumó a la iniciativa de su colega respondiendo al comentario con un contundente: “Me sumo”.

La interacción viral ha elevado las expectativas de los fans, quienes ya especulan con un line-up de lujo para la futura boda de la pareja del momento.