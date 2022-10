Un conductor fue multado al ser captado por la cámara de vigilancia de una autopista en Queensland, Australia mientras estaba teniendo sexo con una mujer en un automóvil.

En la actualidad la mayoría de las calles están monitoreadas con cámaras de vigilancia para la seguridad de los vecinos, los conductores y los peatones. Es por esto que hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace en la vía pública, ya que todo puede quedar registrado en video.

En esta oportunidad, una pareja no pudo contener el deseo sexual y dejándose llevar por la pasión, tuvieron sexo en un automóvil que estaba estacionado en plena calle a altas horas de la noche.

La foto fue tomada en la autopista del Pacífico y fue publicada en el grupo de Facebook Phone and Seatbelt Detection Camera Locations Queensland (Cámara de detección de celulares y cinturones de seguridad de Queensland).

Las imágenes causaron revuelo en las redes sociales cuando miles de internautas vieron que la mujer que iba de copiloto aparece “recostada” sobre el regazo del hombre.

Como era de esperarse, el posteo recibió cientos de comentarios y “me gusta” por parte de los usuarios que no podían creer lo que veían sus ojos.

“¿Alguien se durmió en tu regazo?”, bromeó un internauta. Otro agregó: “Seguramente están dormidos”. “Imaginen si esa no es la pareja de del conductor y la foto de la multa la recibe la esposa en la casa. Qué manera de ser descubierto”, señaló otra persona.

No obstante, lo más curioso fue la razón por la cual el hombre recibió una multa. La mayoría de las personas pensaría que fue multado por tener sexo en la vía pública, pero esto no fue así. El protagonista tuvo que pagar 700 euros por no utilizar el cinturón de seguridad.

Un vocero del Departamento de Transporte y Carreteras Principales de Queensland condenó este hecho por ser un “comportamiento de alto riesgo”. Además, señaló: “Pudo haber conllevado serias consecuencias, incluyendo el riesgo de muerte o lesiones graves en un choque”.

También detalló que se emitió una nota de infracción e incluyó cuatro puntos de penalización (de acumularse, anulan la licencia de conducir) además de la multa.