La conversación telefónica entre dos de los alumnos que planificaban la masacre en una escuela de Escobar se sumó como material de interés a la causa que investiga al grupo de estudiantes que planeaba ejecutar un tiroteo en su colegio, ubicado en la localidad de Ingeniero Maschwitz.

Los audios, que ya están en manos de la Justicia, son entre la presunta ideóloga y un compañero de clase, quien le manifiesta que él no se sumará al plan e intenta convencerla de que no lo hagan porque “son muy jóvenes todavía”.

No obstante, en esta charla de pocos minutos, la sospechosa no parece tener intención de dar marcha atrás: asegura estar 100% segura de lo que quiere y hasta revela la fecha en la que tendría pensado llevar a cabo la supuesta masacre en la Escuela Media Nº4.

#TresdeFebrero “QUIERO AGARRAR A UN ALUMNO Y OBLIGARLO A QUE ABRA LA BOCA PARA DISPARARLE”: UN AUDIO EXCLUSIVO REVELA CÓMO LA MENOR PLANEABA LA MASACRE EN LA ESCUELA



- ¿Lo del tiroteo es verdad?

- Ay, no sabes que no, es mentira.

- ¿Por qué lo querés hacer?

- Que te importa, ¿lo vas a hacer sí o no?

Así arranca el audio de la conversación entre los dos alumnos. Quien hace la última pregunta es quién habría craneado la idea, quien primero le responde sarcásticamente y luego le pregunta si él se va a sumar o no. Sin embargo, el interlocutor le transmite dudas.

-No, no sé, no quiero. La verdad no me quiero meter en más problemas. No sé qué decirte la verdad, es mejor que no lo hagan. Porque la verdad es que somos re jóvenes todavía. ¿Vos estás 100% segura que lo vas a hacer?

-Sí

-¿Y cuándo? ¿El año que viene, el 13 de julio, dijiste?

-Si

-¿Por qué ese día?

-Porque es el día de mi cumpleaños.

-¿Y las armas las ibas a sacar de tu padrastro, no?

-Ajá

La conversación no se extiende mucho más. Tras ese breve intercambio, el estudiante le dice a la presunta ideóloga que él no participará, aunque le pide que lo deje permanecer en el grupo de WhatsApp -llamado “tiroteo escolar”- para seguir enterándose de lo que hablan.

-Buen, sabes que, yo no voy a estar, que tengas suerte. Pero no me saques del grupo porque me gusta ver el chisme

-No

-¿No qué?

-Te voy a sacar

-¿Me vas a sacar?

-Si

-¿Por qué?

-Porque sí. ¿Si no vas a estar para qué querés estar ahí en el grupo?

-Bueno chau

El audio de esta conversación ya está en manos de la Justicia, al igual que la serie de chats de la aplicación de mensajería instantánea en la que se ve que cuatro estudiantes de 14 y 16 años manifestaban su intención de hacer un ataque armado dentro de su institución escolar.

Sin embargo, el plan fue descubierto por un grupo de padres, quienes viralizaron las imágenes de las conversaciones de los cuatro estudiantes.

En los mensajes se ve lee cuál era la idea del grupo. En uno de ellos, la estudiante que habría propuesto el plan afirmaba tener acceso a armas a través de su padrastro y planteaba realizar un ataque en varios salones, no solo en uno. También dijo de votar en cuál de los tres turnos escolares ejecutarlo.

“Lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar, pero la cosa es que yo ya tengo las armas. Mi padrastro tiene”, escribió la joven. “Después de que matemos a los demás, hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”, se podía leer en otro de los mensajes.

Los padres de los alumnos radicaron la denuncia en la comisaría 2º de Escobar y mantuvieron una reunión con las autoridades del colegio para saber si estaban al tanto de la situación.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Zárate-Campana, cuyo titular es Fernando Martín Reina. Como primera medida dispuso que se tome declaración a los padres de los alumnos que formaban parte de ese grupo.

Fuentes judiciales indicaron que se realizaron allanamientos, en los que se secuestraron teléfonos que van a ser analizados en las próximas horas para tratar de confirmar lo que se observa en los chats que viralizaron los padres. No se encontraron armas en los procedimientos, agregaron.