Los beneficiarios Repro II y la inoperatividad de sistemas web

conocimiento: En Noviembre de 2020 el Gobierno Nacional creó bajo el nombre “Programa de Recuperación Productiva (REPRO II)” una herramienta que sirve para sostener el empleo en sectores con dificultades económicas, brindando asistencia a las empresas otorgándole una suma de dinero a cada dependiente a cuenta de sus remuneraciones. Esta suma es variable de acuerdo al sector en donde se desarrolle el contribuyente.

También se crea el “Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras independientes en sectores críticos”, sea que estén encuadrados en el Régimen Simplificado para pequeños Contribuyentes (Monotributo) o en el Régimen de Trabajo Autónomo, con lo cual y reuniendo ciertas condiciones pueden obtener el monto de asistencia de hasta $22.000 mensuales.

Para acceder a estos programas de asistencia, los contribuyentes, a través de sus asesores impositivos -contadores matriculados-, deben realizar adhesiones y trámites propios de cada uno, mediante sus respectivas CUIT y Claves fiscales, ingresando por la página web de AFIP al servicio REPRO II.

El martes 22 de Junio de 2021 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social emitió la Resolución Nº 344/2021, mediante la cual establece el plazo para la inscripción de solicitud de asistencia Repro II, el cual está comprendido entre el 25 de Junio y el 1 de Julio de 2021, es decir sólo 5 días hábiles.

Desde la Delegación Gualeguaychú del Consejo Profesional de Ciencias Económicas informamos que el servicio WEB mencionado NO está funcionando, lo que ha generado reclamos de nuestros matriculados como ejecutores de dichos trámites, ya que se acerca la fecha tope de carga y solicitud de los beneficios y, de no solucionarse a tiempo éste inconveniente; los contribuyentes solicitantes de estos programas pueden verse afectados por no poder percibir los beneficios vigentes.

Desde este Delegación exhortamos a las autoridades pertinentes a que den pronta solución y en su caso prórroga de los perentorios plazos para las presentaciones, puesto que no es responsabilidad de los profesionales Contadores la imposibilidad material de carga de los datos de nuestros clientes contribuyentes y beneficiarios del Repro II, sino que responde a un sistema informático deficitario, que permita desarrollar nuestra tarea.

COMISION DIRECTIVA

DELEGACION GUALEGUAYCHU

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS