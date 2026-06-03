Mientras los jugadores argentinos descansaban en sus habitaciones, los biciviajeros de Gualeguaychú compartieron unos mates con el cuerpo técnico y la comitiva dirigencial de la Selección Argentina en Kansas.

Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini que llegaron ayer a Kansas, tras recorrer 17 países y más de 17.000 kilómetros, fueron invitados al hotel donde se hospeda la Selección Argentina y compartieron un momento único.

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“Estuvimos reunidos con Scaloni, Aimar, Samuel y Ayala y también con Tapia y toda la comitiva dirigencial como una hora y media tomando mates, pero no así con los jugadores que estaban descansando en sus habitaciones”, reveló Miguel Silio a Ahora ElDía.

Consultado por si había imágenes del encuentro, Silio respondió: “Las fotos las sacó el fotógrafo oficial de la Selección Argentina y después nos filtrarán y nos mandarán. Nosotros no tenemos ese material”.