Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini, los gualeguaychuenses que llevan adelante la aventura de unir en bicicleta Gualeguaychú con la ciudad de Kansas para acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial, vivieron un momento inolvidable en sus primeros días en Estados Unidos: compartieron una charla con Manu Ginóbili, quien reside en San Antonio, ciudad donde es ídolo tras jugar 16 temporadas en la franquicia y conquistar cuatro anillos de la NBA.

Uno de los contactos que facilitó el encuentro se dio a través de su cuenta oficial @enbiciandoalmundo, desde donde le enviaron un mensaje directo a Ginóbili. El exbasquetbolista respondió con total humildad a la solicitud mientras los ciclistas aún se encontraban en México.

Finalmente, el encuentro se concretó el lunes, cuando los biciviajeros —que llegaron a Estados Unidos el viernes— asistieron al Juego 1 de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves, en el AT&T Center.

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Allí tuvieron un primer acercamiento y quedaron en reunirse este martes en un café de San Antonio. Ginóbili, acompañado por su madre Raquel —también clave para que se concretara el encuentro—, se encontró nuevamente con los gualeguaychuenses, quienes cumplieron así uno de sus grandes sueños.

“Todo salió muy bien con Manu; charlamos largo rato en el café junto a Raquel. Todos quedaron contentos con el encuentro, nos sacamos fotos, conocimos a los dueños del bar y hasta nos subieron a sus redes. Fue una charla espectacular y muy amena”, le contó a Ahora ElDía Vicente Conculini.

Los biciviajeros continuarán su recorrido en las próximas horas hacia Dallas, otra de sus paradas en Texas, en su camino rumbo al destino final: Kansas, sede del debut de la Selección Argentina en el Mundial (16 de junio ante Argelia) y lugar elegido por la AFA para establecer su base durante la primera fase.