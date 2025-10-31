Los aventureros locales, que llevan adelante la aventura de unir Gualeguaychú y Norteamérica en bicicleta, donde seguirán a la Selección Argentina en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, llegaron este viernes a la ciudad de Chiclayo y están cerca de su próximo objetivo: Ecuador.

En diálogo con Ahora ElDía, Vicente Conculini, el menor de los tres, contó que están a 318 kilómetros del Puente Internacional Alamor-Lalamor, que conecta a Perú y Ecuador, y que tal vez este domingo hagan 215k para pisar tierras ecuatorianas dentro de dos días.

Los biciviajeros de Gualeguaychú realizan la ruta por la costa del Pacífico rumbo a Ecuador.

Silio, Martínez y Conculini partieron desde desde la Municipalidad de Gualeguaychú el pasado 16 de agosto y, en 77 días, y llevan recorridos seis países: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú.

El destino final de los gualeguaychuenses será Estados Unidos en 2026, donde planean acompañar a la Selección Argentina de Lionel Messi en la Copa del Mundo. A través de la cuenta de Instagram @enbicialmundo comparten contenido y las experiencias de esta increíble aventura a pedal.