Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini llevan adelante la aventura de unir Gualeguaychú y Estados Unidos en bicicleta, con la finalidad de acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026, a celebrarse desde el 11 de junio hasta el 18 de julio en Norteamérica.

En ese marco, los biciviajeros locales llegaron el lunes, alrededor de las 13 horas, a Costa Rica, el décimo país recorrido en 158 días de travesía y el segundo en Centroamérica, luego de permanecer diez días en Panamá.

Sobre el cruce fronterizo, Miguel Silio contó que fue un trámite exigente. “Muy puntillosos los agentes. Tuvimos que desarmar todas las alforjas para pasarlas por un scanner. Pasamos de dólares a colones e hicimos todas las tareas: cambio de divisas, compramos tarjeta de teléfono y modificamos los banderines, reemplazando Panamá por Costa Rica”, detalló a Ahora ElDía.

En cuanto al recorrido por suelo costarricense, Silio señaló que el martes completaron una jornada exigente. “Ayer recorrimos 105 kilómetros. Es muy lindo Costa Rica, mucho verde, aunque quizás le falta un poco de banquina”, explicó. La jornada finalizó en la ciudad de Uvita, sobre el océano Pacífico. “Es un lugar muy turístico y caro, con muchos visitantes extranjeros. El mar está dentro de un parque nacional y hay que pagar para ingresar”, agregó.

Además, este miércoles llegaron a Quepos tras recorrer unos 85 kilómetros, donde fueron recibidos por un coterráneo. “Nos recibió Andrés Serpa, que vive acá hace 25 años. Es muy lindo encontrarse con otro gualeguaychuense”, destacó.

Encuentro de gualeguaychuenses: los biciviajeros fueron recibidos por Andrés Serpa (remera blanca).

Según adelantó, permanecerán un par de noches en el lugar antes de continuar viaje. “Después vamos a subir hacia la capital, San José, que está a unos 2.000 metros de altura, para luego bajar y encarar el camino hacia Nicaragua”, cerró.