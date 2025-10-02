Los biciviajeros de Gualeguaychú que afrontan el desafío de llegar a Norteamérica en bicicleta, para seguir a la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, llegaron hoy a Perú, a través del paso fronterizo Desaguadero, ciudad binacional que separa a ese país de Bolivia, a través de un río que lleva ese nombre.

Silio, Martínez y Conculini comenzaron la aventura ciclística el 16 de agosto desde la Municipalidad de Gualeguaychú y en 46 días ya atravesaron seis países: Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y, ahora, Perú.

Los biciviajeros pasarán la noche en Desaguadero y este jueves arrancarán la ruta rumbo a la costa del Pacífico, la cual estiman que la harán en aproximadamente 5 días. A través de la cuenta de Instagram @enbicialmundo comparten contenido y las experiencias de esta aventura a pedal.