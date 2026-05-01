Los biciviajeros de Gualeguaychú llegarán este viernes a Estados Unidos y compartirán ese momento especial a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram @enbiciandoalmundo. El arribo está previsto entre las 12 y las 13 (hora argentina).

Silio, Martínez y Conculini se encuentran actualmente en Nuevo Laredo y cruzarán la frontera desde México hacia Estados Unidos por el estado de Texas. De esta manera, cumplirán el objetivo de unir Gualeguaychú con el país norteamericano en bicicleta, en una travesía que comenzó el 16 de agosto y que ya recorrió 16 países.

Sin embargo, la aventura no termina allí. El destino final será Kansas City, a 1.365 kilómetros del punto de ingreso, donde estará concentrada la Selección Argentina durante la Copa del Mundo. Allí también se disputará el debut ante Argelia, el próximo 16 de julio.