Despúes de casi 10 meses pedaleando, los gualeguaychuenses Yamandú Martínez, Miguel Silio y Vicente Conculini llegaron a su destino: Kansas. Tras 17 países recorridos fueron recibidos por un grupo de ciclistas locales que los escoltaron hasta el hotel donde se aloja la Scaloneta.

Toda la travesía fue transmitida en directo por las redes sociales de @enbiciandoelmundo, donde más de un centenar de personas siguieron con emoción el minuto a minuto de esta travesía mundialista.

A los costados, en las veredas, la gente filmaba esta caravana tan particular con banderas argentinas y con una camionetas al frente que llevaba un parlante con cumbia.

Al llegar al hotel donde está concentrada la Selección Argentina, medios de nuestro país y de otros esperaban a los biciviajeros para conseguir algunas declaraciones sobre la experiencia. A forma de celebración, los tres gualeguaychuenses abrieron un champagne que esparcieron entre los presentes.

A pesar de que intentaron ser recibidos por los jugadores de la Scaloneta, todavía no lo lograron, pero las esperanzas y la fe siguen intactas en los gualeguaychuenses que lograron completar su meta.