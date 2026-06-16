Desde Kansas City, en las horas previas al debut de la Selección Argentina frente a Argelia, los tres biciviajeros gualeguaychuenses se tomaron un momento para dedicar unas palabras de agradecimiento a todos aquellos que les han ayudado y acompañado a lo largo de los meses y kilómetros transcurridos en su aventura.



“Estamos felices y mirando para atrás queremos ser agradecidos con toda la gente que ha colaborado para que esto sea posible. A los que nos abrieron la puerta de su casa, nos brindaron la noche de hotel; a los que nos dieron de comer; a los que pararon en la ruta a darnos aliento o regalarnos algo para el camino. Es el único aporte que hemos tenido”, expresó frente a cámara Miguel Silio, junto a sus compañeros Yamandú Martínez y Vicente Conculini.



Y agregó: “Nosotros salimos de nuestra casa sin ningún tipo de aporte dinerario, ni público ni privado. Así llegamos a Kansas y así nos vamos a volver a nuestra casa. Esto fue producto de nuestro esfuerzo y ahorros personales, nada más. Somos felices de poder haberlo hecho”.



Por último, agradecieron “infinitamente el amor recibido en el camino”. “Queremos compartir con ustedes toda esta felicidad que sentimos. Y a seguir a la Argentina. Muchas gracias”, concluyeron.