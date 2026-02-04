Con el objetivo de unir Gualeguaychú y Estados Unidos en bicicleta, Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini llegaron el sábado a Nicaragua, el undécimo país de su travesía continental. Desde suelo nicaragüense, los biciviajeros grabaron y difundieron un video dedicado al astro argentino y capitán de la Selección, Lionel Messi, con la esperanza de que el mensaje llegue hasta sus manos.

“Leo, desde Nicaragua te estamos avisando que en junio estamos en Estados Unidos para verte jugar”, dice Yamandú al inicio del video. “Vamos en bicicleta para tomar unos buenos mates con vos”, suma Vicente. El cierre queda a cargo de Miguel, con humor bien entrerriano: “Si me clavás el visto, puñete”.

El cruce de Costa Rica a Nicaragua

Tras atravesar la frontera y arribar a la ciudad de Granada, Ahora ElDía se contactó con ellos. En la voz de Silio, relataron las particularidades de uno de los pasos más temidos del recorrido.

“Conseguimos la figurita difícil del álbum. De las 16 fronteras del camino, la que más temor nos generaba era la de Nicaragua”, explicó. “Estoy en contacto con otros viajeros —en bicicleta, moto y mochileros— y son muchos, sobre todo argentinos, a quienes les han denegado el ingreso. El caso más resonante fue el de Pablo Imhoff (@pablitoviajero)”.

Según detallaron, las autoridades nicaragüenses mantienen un fuerte control sobre la exposición en redes sociales. “Son muy celosos de lo que se publica. No les gusta la gente con mucha visibilidad y el solo hecho de detectar cámaras o dispositivos para registrar imágenes puede ser motivo de decomiso o directamente de negarte el ingreso. Por eso decidimos descartar dron, cámaras de filmación, micrófonos y otros equipos”, señalaron.

En cuanto a los trámites administrativos, los viajeros explicaron que realizaron todos los pasos exigidos: “Hicimos el trámite online con siete días de anticipación, retiramos banderines que pudieran resultar inconvenientes y llevábamos las constancias de la vacuna contra la fiebre amarilla certificadas por la Embajada Argentina en Panamá. Es decir, hicimos todos los deberes para no dar ningún motivo formal de rechazo”.

Finalmente, el cruce se dio sin mayores sobresaltos. “No sabemos si fue porque era sábado y los controles son un poco más laxos, pero más allá de la demora —casi cuatro horas— no tuvimos inconvenientes. Ni siquiera escanearon las bicicletas ni las alforjas, como suele ocurrir”, contaron.

Actualmente, los biciviajeros se encuentran en Managua, la capital del país. Mañana continuarán rumbo a la ciudad de León y el viernes está previsto que crucen la frontera hacia Honduras, siempre con la mira puesta en llegar a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina en el Mundial.