Los biciviajeros de Gualeguaychú arribaron al decimocuarto país de su aventura ciclística rumbo a Norteamérica y al primero de habla inglesa del recorrido: Belice, una pequeña nación ubicada sobre la costa del Caribe, que limita al norte con México y al oeste y sur con Guatemala.

En diálogo con Ahora ElDía, Miguel Silio, el más experimentado del grupo en este tipo de travesías, contó: “Entramos el sábado a Belice y ayer llegamos a la Ciudad de Belice. Tocamos el Caribe. Es un país caro y con mucha pobreza; una excolonia británica con urbanizaciones de ese estilo, muchas casas de madera y un contraste muy marcado”, expresó.

“Es un tránsito obligado para nosotros, porque la alternativa era pasar directamente de Guatemala a México por Chiapas, una zona más compleja. Por eso elegimos ingresar por acá y luego cruzar hacia la península de Yucatán. Estamos a un día de México; seguramente mañana estaremos entrando y avanzando hacia Cancún y luego a Mérida, para después tomar rumbo hacia Ciudad de México”, agregó.

Los biciviajeros partieron desde la Municipalidad de Gualeguaychú el pasado 16 de agosto y este miércoles cumplirán 200 días de travesía. El viaje tiene como destino final la ciudad estadounidense de Kansas City, donde la Selección Argentina debutará en el Mundial el martes 16 de junio frente a Argelia.