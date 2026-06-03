Los tres ciclistas de Gualeguaychú, conocidos como “biciviajeros, llegaron a Kansas, Estados Unidos, este martes después de recorrer más de 17.000 kilómetros en nueve meses. El grupo generó tal atracción en los alrededores del predio de entrenamiento de la Selección Argentina que la AFA los incluyó en una producción oficial.

La Selección argentina completó su segunda jornada consecutiva de entrenamientos en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, predio perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS.

Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini llevan recorridos más de 17.000 kilómetros con el objetivo de alentar a la Albiceleste, tras recorrer 17 países y viajar más de 9 meses.