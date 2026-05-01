“Locura linda la de ustedes ¡Que experiencia increíble!”, así dice el mensaje que el gigante de básquet le envió a los biciviajeros.

A pocos kilómetros de entrar en territorio norteamericano, los tres gualeguaychuense que llegarán al Mundial 2026 en bici, recibieron un mensaje de Manu Ginobili: “Hola, Vicente. Cuándo van a estar pasando por acá? Sabes dónde exactamente?”, escribió.

En los últimos años Manu tomó un especial cariño por el ciclismo, y esto es lo que lo hizo conectar con la travesía que llevan adelante Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini. Este último, encargado de contestar el mensaje, respondió: “Hola, Manu. Todo bien? Estaríamos llegando entre el lunes y el miércoles, no sé qué día te queda más cómodo a vos con tus obligaciones. No sabemos aún donde, buscaremos un hotel en el centro de la ciudad”.

Con un “Andá calentando el agua para el mate”, finalizó el intercambio de mensajes ¿Podrán los biciviajeros compartir unos verdes con el número uno del básquet?