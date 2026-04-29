Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini continúan su travesía en bicicleta rumbo a Estados Unidos, donde acompañarán a la Selección Argentina durante la Copa del Mundo. En este momento, se encuentran en Monterrey, México, muy cerca de su meta.

En esta aventura, se encontraron con Daiana Villalba, gualeguaychuense conductora de la televisión mexicana. Los compatriotas participaron de una entrevista especial y luego, de la mano de Daiana disfrutaron de un almuerzo juntos.

La argentina-mexicana escribió en sus redes sociales lo importante de este encuentro: “Qué felicidad entrevistar a mis paisanos. Desde Guale, Argentina, hasta mi trabajo, trayendo esa energía que tanto se extraña. Ellos son @enbiciandoalmundo: tres personas pedaleando rumbo al Mundial, soñando con tomarse unos mates con Lionel Messi. Historias que inspiran, emocionan y te recuerdan que cuando hay ganas, no existen distancias”.

Esta es la segunda vez que los biciviajeros se encuentran con una gualeguaychuense que trabaja en la televisión mexicana. Hace unas semanas fue Guillermina Leissa quien entrevistó al grupo para TV Azteca.