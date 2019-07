Paredes destacó que de todas maneras seguimos “pidiendo que nos abonen el mismo plan que no se nos pagó dos años atrás. Lamentablemente hubo un retraso en la parte administrativa, y no recibimos una suma muy importante para nuestro humilde cuerpo de bomberos que nos permitiría contar con una mayor cantidad de material, como por ejemplo afrontar los reiterados incendios forestales que se dan en la zona”. Explicó que la autobomba que mandaron desde el “Plan Nacional de Fuego”, sufrió un “vuelco en un incendio forestal en Médanos y quedó, inutilizada en el frente del hangar, debido a que “nadie vino a repararlo”.

Por otra parte, señaló que recibieron “un kit forestal que nos mandó provincia, pero el mismo presentaba fallas de fábrica por lo que se retiró del servicio, y hasta el momento no hemos recibido uno que funcione”.

Señaló que tienen un área de jurisdicción muy importante, además de estar en un punto estratégico donde se “tiene que dar una respuesta rápida en el tema de incendios y humo para evitar accidentes en rutas. No nos olvidemos que aquí confluyen las rutas 14 y 12, razón por la cual nos urge contar con los equipos adecuados para combatir el fuego, sofocar el mismo y que quienes transitan por las rutas no se encuentren con una cortina de humo”.

Finalmente Paredes opinó que “la no invitación al acto de Gualeguaychú no cayó del todo bien”. Más allá que “ya nos habían entregado el aporte, hubiese sido algo positivo compartir la jornada con colegas de distintos lugares”. Señaló que de todas maneras lo “más importante es ayudar al prójimo, al que necesita de una mano en diferentes tipos de siniestros y a la gente de pie, la que anda en bicicleta y que muchas veces no tienen dónde hacer noche, los alojamos en nuestro cuartel, donde si bien no sobran comodidades el corazón es muy grande”. Es así que “gente que perdió un colectivo, se quedó a dormir en el cuartel, también dos colombianos que recorren Argentina en bici, dos estadounidenses que pidieron hospedaje, siempre dando respuestas”.

Por otra parte, todos los bomberos, siguen esperando por “una obra social y una jubilación después de determinados años de servicio”.