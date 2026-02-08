El incendio forestal ya consumió una superficie estimada en unas 1.000 hectáreas, que incluyen áreas de monte natural y plantaciones de maíz. De acuerdo con la información oficial, el foco ígneo se inició con una afectación aproximada de 150 hectáreas, pero la propagación del fuego durante las horas posteriores obligó a intensificar el operativo y sumar dotaciones de distintas localidades.

Después de varias horas de trabajo, los brigadistas lograron contener el avance de las llamas hacia el sector Oeste, mientras que el flanco Sur continúa activo y concentra las principales tareas de combate. El operativo se desarrolla de manera coordinada entre los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, Ceibas, Villa Paranacito, Larroque y Pueblo Belgrano, todos pertenecientes a la Regional 3, con un importante despliegue de personal y equipamiento.

Para enfrentar el siniestro se utilizan cisternas, móviles forestales, motosierras y sopladores. Desde Ceibas se aportó una cisterna con capacidad para 10.000 litros, una pileta y un móvil forestal; Larroque y Villa Paranacito intervinieron con móviles forestales equipados con sopladores y motosierras; Pueblo Belgrano sumó un móvil forestal de 3.000 litros; mientras que Gualeguaychú participó con un móvil forestal de 5.000 litros.

Las autoridades señalaron que uno de los flancos del incendio se encuentra controlado, aunque las condiciones obligan a mantener el operativo activo.