Este martes, a través de un comunicado, la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú convocó a la población a asumir un mayor "compromiso de prevención" frente a las medidas restrictivas adoptadas por la provincia debido a las condiciones climáticas desfavorables.

En ese marco, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos dispuso la prohibición total de cualquier tipo de quema hasta el 28 de febrero, como parte del plan de control del fuego orientado a evitar incendios forestales y resguardar el ecosistema de la región.

La disposición alcanza a todas las modalidades de quema y se sustenta en la situación climática actual, caracterizada por un elevado nivel de riesgo y una sequía que comienza a hacerse evidente en el sur entrerriano.

Frente a este escenario y al incremento de intervenciones por focos ígneos registrado en las últimas semanas dentro de la ciudad, los Bomberos difundieron un "llamado a la responsabilidad social" con el objetivo de prevenir situaciones peligrosas y evitar quemas innecesarias.

Desde la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú insistieron en la importancia de las acciones preventivas: "Evitar quemas, no arrojar colillas encendidas, controlar el uso del fuego y respetar las normativas vigentes son acciones simples que pueden salvar vidas, viviendas y nuestros espacios naturales", señalaron desde la institución.

Asimismo, los Bomberos Voluntarios remarcaron que la prevención constituye una "responsabilidad compartida" entre el Estado y la ciudadanía, y subrayaron que el cumplimiento de estas disposiciones resulta clave para proteger tanto a la población como al patrimonio natural provincial.

Alerta por fenómeno climático



De acuerdo con informes del Centro de Predicción Climática, existe la posibilidad de que se inicie un período de La Niña, lo que aumentaría las probabilidades de sequías prolongadas en la zona y, en consecuencia, elevaría de manera significativa el riesgo de incendios.

La resolución provincial advierte que, en años anteriores, los incendios originados por quemas sin control provocaron pérdidas irreversibles de bosques nativos, pastizales y biodiversidad, además de generar graves daños ambientales que comprometen la integridad de múltiples formas de vida.

Sanciones por incumplimiento



La normativa vigente establece que quienes infrinjan la prohibición podrán ser sancionados con multas, en el marco de los controles y tareas de fiscalización que desarrollarán las autoridades durante el período de vigencia de la medida.

Tanto las autoridades provinciales como los cuerpos de bomberos locales exhortan a la comunidad a extremar las precauciones y a denunciar cualquier situación de riesgo ante los organismos competentes.