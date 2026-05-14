Este jueves al mediodía, minutos después de las 12, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú informó que se encontraba con su móvil 17 realizando el rescate de un caballo en las inmediaciones de Las Lilas y 3 de Caballería.





Según se pudo establecer por las imágenes enviadas desde el lugar, el animal habría caído en el pozo de una de las bases para una obra en construcción. Al tratarse evidentemente de un potrillo, este entró con su cuerpo completo en la excavación, pero no pudo salir de la misma.

Finalmente, minutos antes de las 13 horas, los Bomberos informaron que pudieron realizar con éxito el rescate.