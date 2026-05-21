Tres intervenciones de los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú se registraron durante la jornada del miércoles, incluyendo incendios de pastizales y un foco ígneo en una vivienda de la ciudad.

El primero de los hechos ocurrió en inmediaciones del Centro de Salud Baggio, donde se declaró un incendio de pastos y residuos. Hasta el lugar acudió el móvil 36 para trabajar en la contención de las llamas.

Más tarde, personal bomberil intervino en un incendio de campo registrado en la Estancia La Estopona. En ese caso, el operativo estuvo a cargo del móvil 29, que trabajó sobre un foco de pastizales en la zona rural.

Finalmente, cerca de la noche, se produjo un incendio en una vivienda ubicada en Quijano al 316. Al lugar acudió el móvil 38. Según la actualización brindada por los Bomberos Voluntarios, al arribar constataron que el fuego afectaba un acopio ubicado en un pasillo de la vivienda, donde había artefactos eléctricos, un colchón, hierros y chapas.