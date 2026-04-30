En el transcurso de la mañana de este jueves, el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú debió intervenir en tres situaciones distintas que se registraron en diferentes puntos de la ciudad, todas en un lapso de pocas horas.

La primera salida se produjo a las 6:34, cuando se alertó sobre el incendio de un contenedor de residuos ubicado sobre calle Vélez Sarsfield, entre San Juan y La Rioja. Hasta el lugar se desplazó el móvil 29, que trabajó para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara.

Horas más tarde, a las 9:04, se registró un nuevo foco ígneo, esta vez por quema de residuos en la zona de calles Rosario y Luis N. Palma. En esta oportunidad intervino el móvil 26, que logró controlar la situación sin mayores inconvenientes.

Finalmente, a las 12:39, los bomberos fueron convocados por un escape de gas detectado en un equipo de aire acondicionado en una vivienda ubicada en Andrade al 1530. El operativo estuvo a cargo del móvil 35, que realizó las tareas necesarias para neutralizar el riesgo y garantizar la seguridad en el lugar.