En noviembre de 1965 nacía en Gualeguaychú el primer cuartel de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, marcando un antes y un después en la historia local. Desde entonces, generaciones de hombres y mujeres han sostenido con esfuerzo y vocación una tarea que trasciende el tiempo: proteger la vida, los bienes y el entorno de toda la comunidad.

Con motivo de su 59° aniversario, el Gobierno de Gualeguaychú acompañará la celebración que reunirá a vecinos y familias para compartir una jornada de reconocimiento y gratitud hacia quienes integran la fuerza voluntaria.

El encuentro se realizará hoy desde las 17 horas, en el predio del Mercado Munilla, e incluirá stands informativos, exposiciones de móviles y equipamiento, y demostraciones operativas a cargo de las brigadas de rescate vehicular y en altura.

La propuesta busca acercar la labor de la institución a la comunidad, fortalecer la prevención y reafirmar el lazo solidario que une a los bomberos con los vecinos desde hace casi seis décadas.

La jornada cerrará con la presentación musical de Ke Sabor, invitando a disfrutar de una tarde de encuentro, emoción y orgullo compartido por una historia que sigue encendiendo el espíritu de servicio en Gualeguaychú.

“Día del Minero”

Por otro lado, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú participan de la maratón por el “Día del Minero”, que se realiza en la ciudad de Ibicuy y reúne a representantes de distintos cuarteles y deportistas de toda la región. La institución local está representada por Luis Flores (Cabo Primero) y Lucía Romero (Bombero), quienes compiten en diferentes modalidades.

La competencia inicia en el Polideportivo Municipal de Ibicuy y cuenta con un recorrido de 10 kilómetros, combinando tramos de tierra y asfalto.

En esta edición, el Cabo Primero Luis Flores compite en la categoría destinada a bomberos, realizando el circuito con el traje estructural y todos sus elementos complementarios puestos, un desafío que exige resistencia, técnica y la fortaleza propia de la labor bomberil.

Por su parte, la bombero Lucía Romero participa en la modalidad de caminata deportiva, acompañando el evento y representando al cuartel en una instancia de integración y participación comunitaria.