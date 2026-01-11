La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú presentó el balance anual de los servicios prestados entre enero y diciembre de 2025, período en el que el cuerpo activo llevó adelante un total de 634 intervenciones en distintos puntos de la ciudad y zonas aledañas.

Según se desprende del informe estadístico, una parte significativa de las actuaciones estuvo vinculada a incendios, con un total de 141 focos forestales, que representaron uno de los principales desafíos operativos del año. A estas intervenciones se sumaron 76 incendios en viviendas, que requirieron la rápida respuesta del personal para evitar la propagación del fuego y reducir daños materiales.

El balance también da cuenta de 55 incendios vehiculares, registrados a lo largo del año en la vía pública y en distintos sectores del ejido urbano, demandando tareas de control, extinción y prevención de riesgos adicionales.

Además de los incendios, el total de intervenciones incluye accidentes de tránsito, rescates de personas y animales, actuaciones por materiales peligrosos, servicios especiales, tareas preventivas y asistencias diversas, así como también la atención de falsas alarmas y colaboraciones con otras fuerzas.

Desde la institución señalaron que las cifras reflejan la intensa actividad operativa sostenida durante todo el año, con guardias permanentes y una respuesta continua ante emergencias de distinta complejidad, reafirmando el rol de los Bomberos Voluntarios como servicio esencial para la comunidad.