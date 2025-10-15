El pasado 12 de octubre de 2025, en el predio del Parque de la Estación, Bomberos Voluntarios Urdinarrain anunció con orgullo la incorporación de una nueva unidad, equipada con tecnología de punta y preparada para ofrecer un servicio de emergencias aún más eficiente a la comunidad.





La nueva unidad, un camión autobomba marca MAN LE14.250, modelo 2007, con 20.000 km, proveniente de Alemania, será destinada a intervenciones de rescate donde se la requiera. Está equipada con materiales para rescate vehicular (equipos de corte hidráulicos, tacos, motosierras, discos, etc.), socorrismo (tablas espinales, cuellos, férulas, etc.), materiales peligrosos (trajes de intervención tipo B, elementos de descontaminación, etc.) e incendios (espumas químicas, lanzas, mangas, entre otros).





Puede interesarte

Esta incorporación representa un paso fundamental para fortalecer la capacidad de respuesta ante todo tipo de emergencias. La adquisición responde a la necesidad de contar con herramientas de última generación que optimicen las labores de prevención y respuesta que realiza el cuerpo activo día a día.

Desde la Comisión Directiva y el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Urdinarrain, expresan su agradecimiento por la continua y desinteresada colaboración de la comunidad, que hace posible el crecimiento y fortalecimiento constante de la institución.