“Respondió el móvil 29 hacia calle Alsina al Norte, por un incendio de cubiertas y sectores de pastizales”, dijeron fuentes oficiales a Ahora ElDía, que agregaron: “Se trató de cubiertas que habrías tomado fuego en una superficie de 20x30 metros. Por lo observado, es una zona donde se generan microbasurales”.

Prohibición de quemas en toda la provincia

Desde Ambiente pusieron en valor la vigencia de la Ley Provincial Nº 9.868 y su Decreto Reglamentario Nº 3186/09 que facultan a la autoridad ambiental a establecer acciones preventivas en el manejo del fuego. La resolución indica que el fuego constituye un elemento de extrema peligrosidad y que, en el contexto climático actual, incluso las quemas controladas representan un riesgo significativo.

Informes del Centro de Predicción Climática anticipan la posible entrada en un período La Niña, lo que incrementa la probabilidad de sequías prolongadas y, en consecuencia, eleva el riesgo de incendios. En otro tramo de la resolución se advierte que los incendios derivados de quemas no controladas han provocado en años anteriores pérdidas de bosque nativo, pastizales, biodiversidad y daños ambientales severos. Además, se remarcó que este tipo de siniestros pone en riesgo la integridad de diversas formas de vida.

La resolución dispone que queda prohibido todo tipo de quema, sin distinción, durante los tres meses establecidos. Solo podrán habilitarse excepciones en casos específicos y únicamente luego de un análisis técnico previo y la autorización expresa de la Secretaría de Ambiente.