Este domingo, los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú celebraron el 60.º aniversario de su fundación con una serie de actividades que incluyeron una caravana por la ciudad, un cóctel y el descubrimiento de una placa conmemorativa entregada por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Los festejos comenzaron a las 10 horas con la salida de una caravana desde el cuartel, que recorrió distintos sectores de Gualeguaychú. La actividad permitió compartir el aniversario con la comunidad y recordar el vínculo que la institución mantiene con los vecinos desde su creación, el 15 de noviembre de 1966.

Puede interesarte

Al mediodía, los integrantes del cuerpo de bomberos compartieron un cóctel en el cuartel, en un ambiente de alegría y familiaridad que acompañó las celebraciones por las seis décadas de servicio.

A las 13 horas se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en reconocimiento a la trayectoria de la institución.

Fundada el 15 de noviembre de 1966, la institución se convirtió en el primer cuartel de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos. Desde entonces, distintas generaciones de hombres y mujeres han formado parte de su historia, dedicando su tiempo al servicio de la comunidad y a la atención de emergencias.

La celebración transcurrió en un clima de encuentro y alegría entre quienes integran la institución, sus familias y las autoridades presentes, en una fecha especialmente significativa para los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú y para toda la ciudad.