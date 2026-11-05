Los bonos en dólares arrancan en rojo en Wall Street y en la plaza local mientras que el riesgo país supera los 850 puntos, dos días después de las elecciones de medio término en Estados Unidos que dieron por ganador al partido demócrata y que significó una fuerte derrota contra el presidente Donald Trump. Y si bien los expertos de la city sostienen que el impacto será moderado, lo cierto es que los factores locales también están pesando.

Al respecto, el ministro Luis Caputo trató de poner paños fríos y afirmó que la derrota de Donald Trump no cambiará la relación de Argentina con Estados Unidos. Fue durante la conferencia anual de FIEL en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde Luis Caputo, sostuvo que el resultado de las elecciones de medio término en EEUU no modificaría "sustancialmente" la relación bilateral.

"Con respecto a la elección, yo creo que para la Argentina no cambia. Ya lo hablé con el Tesoro en el G20. Era esperado, tal vez no por tanto, pero no va a cambiar esencialmente la relación", respondió ante una pregunta sobre los resultados. En cuanto al plan económico, otra de las dudas del mercado, el funcionario también señaló que un tipo de cambio más alto puede tener consecuencias negativas sobre la inflación y las cuentas fiscales.

Contrario al desempeño de los bonos, el MSCI Merval avanza 0,6% a 87.865,240 puntos básicos y dentro de las acciones líderes las que más suben son Grupo Supervielle (+1,9%), Edenor (+1,4%), y BYMA (+1%).

Bonos y riesgo país

Los bonos en dólares caen hasta 3% con el Global 2046 (-2,6%), a la cabeza. En ese marco, el índice que mide el J.P Morgan se dispara hasta los 892 puntos básicos.

En la jornada previa, los activos argentinos también tuvieron una rueda negativa. "Los bonos en dólares volvieron a caer, a contramano de la deuda emergente, que subió con fuerza, mientras que el riesgo país anotó un nuevo máximo de los últimos meses", especificaron desde Cohen Aliados Financieros.

Por último, el Banco Central dará a conocer el REM correspondiente a octubre. El mismo reúne las proyecciones de los principales analistas económicos sobre inflación, tipo de cambio y crecimiento para los próximos meses.