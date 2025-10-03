Una comitiva argentina - liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo - viaja este viernes a Washington para cerrar los detalles del auxilio del Tesoro de EEUU. No sucede en cualquier marco, sino que los funcionarios argentinos encontrarán el Gobierno cerrado por el "shutdown". Pese a que el Gobierno busca encauzar las expectativas, prima la incertidumbre y la volatilidad: tras una apertura alcista, los bonos en dólares se tiñen de rojo en Wall Street.

El grupo que comandará Luis Caputo lo integran también el segundo del Ministerio, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. Intentarán apurar la negociación del swap de monedas con EEUU para traer oxígeno a una situación financiera y cambiaria que se volvió crítica.

Por lo pronto, los bonos soberanos operan con mayoría de bajas en Wall Street. Los retrocesos son de hasta el 0,5%. Ocurre luego de una apertura en la que todo indicaba que se prolongaría el rebote del jueves. Pero la situación rápidamente se comenzó a revertir.

Lo propio ocurre con los ADRs de empresas argentinas que cotizan en el mercado neoyorkino. Si bien cotizan con disparidad, la mayoría lo hace a la baja.

En tanto, en la plaza local, el índice S&P Merval de la bolsa porteña retrocede 0,3%.

Viaja Caputo y su comitiva pero ¿qué se encontrarán en Washington?

Las cosas tampoco están sencillas en el país del norte. El gobierno de Estados Unidos entró en un nuevo cierre administrativo tras vencer el plazo para que el presidente Donald Trump y el Congreso alcanzaran un acuerdo de financiamiento antes de la medianoche del 1° de octubre.

El antecedente inmediato fue el cierre de 35 días entre 2018 y 2019, también bajo la presidencia de Trump, motivado entonces por un desacuerdo sobre inmigración.

Además de cuestiones operativas, el tema del "shutdown" también involucra indirectamente al país: la gestión de Donald Trump quiere sacar del sistema de salud Obamacare, a miles de estadounidenses, algo que resisten los demócratas, quienes también se oponen a ayudar a un país como Argentina en medio de recortes internos de tanta magnitud y simbolismo.

La Oficina de Administración y Presupuesto, dirigida por Russ Vought, ordenó a todas las agencias ejecutar planes para aplicar licencias sin goce de sueldo y eventuales despidos masivos. Según la Casa Blanca, la medida se enmarca en la política de Trump de reducir el tamaño del Estado.

El mandatario ya impulsaba una reforma para expulsar a 300.000 empleados federales antes de diciembre y amenazó con que el cierre sirva como plataforma para avanzar en acciones “irreversibles”. (Ambito)