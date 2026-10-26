Los Bonos y acciones argentinas registran fuertes caídas en las operaciones previas a la apertura de Wall Street de este lunes 26 de octubre, en un contexto de elevada volatilidad regional tras la sorpresiva victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil. El resultado electoral generó una reacción negativa entre los inversores, especialmente por las dudas en torno al rumbo fiscal de la principal economía de América Latina.

Entre las principales bajas, YPF retrocede 5,87%, seguida por Grupo Financiero Galicia (GGAL), que pierde 5,57%, Banco Macro (-4,72%) y Pampa Energía (-4,40%). Sin embargo, no todas las compañías operan en terreno negativo: BBVA avanza 1,37%, mientras que Transportadora de Gas del Sur (TGS) gana 1,98%.

Por su parte, Mercado Libre se desploma 8,37%. Si bien se trata de una compañía de origen argentino, Brasil representa uno de sus principales mercados, por lo que su cotización mantiene una elevada exposición a la evolución de la economía brasileña.

En tanto, los bonos soberanos en dólares ceden hasta 0,93% encabezado por el Global 2046 y 2038, en tanto le sigue la baja de GD35 y el GD41 con una baja de -0,73%. Los bonares también ceden hasta 0,5%.

La reacción negativa se produce después de que Lula da Silva consiguiera su reelección para un cuarto mandato presidencial, al imponerse frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo. El resultado sorprendió a buena parte del mercado, que había incorporado en los precios expectativas de un cambio de orientación económica con Flavio Bolsonaro y una mayor disciplina fiscal.

En ese escenario, el ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), que replica el comportamiento de las principales acciones brasileñas, llegó a registrar caídas superiores al 20% en el premarket y las acciones argentinas ya cotizan con pérdidas que alcanzaron el 40%.