Los bonos en dólares y las acciones argentinas dieron un giro abrupto este martes y se hunden hasta 11% luego de que el presidente de EEUU Donald Trump condicionó el auxilio de Washington a la Argentina a una victoria electoral de Javier Milei.

Los negocios financieros en Argentina mostraban fuerte volatilidad este martes, en el marco de la reunión en la Casa Blanca entre el anfitrión estadounidense, Donald Trump, y su invitado, el presidente libertario Javier Milei, para sellar acuerdos entra ambos países.

Pero las declaraciones del mandatario norteamericano pasadas las 15:30 desataron una ola de ventas de activos argentinos.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, expreso en mientras respondía preguntas. Y añadió: “El éxito de Argentina será muy importante para todos”.

Tras esta frase del presidente de Estados Unidos, en un contexto donde las encuestas no le dan bien a La Libertad Avanza, el mercado reaccionó de manera muy negativa y los bonos y las acciones cayeron hasta 11%.