Por Fabián Miró

Pedro jugó al fútbol en los setenta, ochenta y noventa vistiendo las casacas de Pueblo Nuevo y Deportivo Urdinarrain, además de reforzar a clubes del departamento en torneos regionales y provincial. Fue campeón provincial con el seleccionado Juvenil en el año 1979. Jugó en las inferiores de Independiente donde compartió la zaga central con Pedro Damián Monzón. Liliana jugó al básquet en Pueblo Nuevo y Racing. Estuvo preseleccionada para vestir la Celeste y Blanca. Se coronó campeón argentina con Entre Ríos en el Maxi de más 55 años. Sus hijos, Fernando, Federico y Felipe juegan en Pueblo Nuevo. El domingo es sagrado para los “Calata”. Donde jueguen sus “nenes” ellos están. Desde los 16 comparten sus vidas y siempre se acompañaron el uno al otro. Ya sea en una cancha de fútbol, o en una de básquet. Toda la familia es de Independiente de Avellaneda.

Pedro nació el 28 de Enero de 1962 en la “República de Pueblo Nuevo”. Comparte sus días con Liliana Chaparro, y juntos festejarán sus 40 años de casado próximamente. Federico (37) volante, Fernando (34) un todoterreno y Felipe (28) un jugador con mucha técnica son sus hijos. La familia se completa con tres nietas y un varoncito que viene en camino. Luciana (16) que no practica, por el momento, deportes, Alma (10) y Francesca (6) que juegan al fútbol.

En su casa del barrio Cover (detrás del Polideportivo) dialogamos con ambos, quienes guardan con mucho tesón y cuidado, recortes de diarios de la época en una serie de álbum.

Pedro dijo que tiene “los mejores recuerdos de mis tiempos como jugador. Soy un agradecido del fútbol que me regaló muchos amigos, que se mantienen a lo largo del tiempo, pese a que hace 35 años colgué los botines luego de 20 años de jugar en primera.”

Su primer técnico, cuando gurí, fue “Luís Bentancourt quien fue y seguirá siendo un referente, un entrenador que todavía sigue trabajando con los chicos. Es un gran formador de deportistas y de personas. Ya grandes, abuelos la mayoría, mantenemos el contacto, siendo Luís uno de los hacedores para que esto ocurra con una educación y respeto que ya no se ve”.

Pedro debutó en primera a los 15 años en su Pueblo Nuevo “lo hice con la “5” en la posición de volante central. Era un “nene” en un plantel conformado por jugadores experimentados. Había mucho respeto por los jugadores de primera. Tenías que pedir permiso. Muy distinto a los tiempos que nos toca vivir. En aquellos años tuvimos señores maestros en el fútbol y en la vida”. Sus destacadas actuaciones lo llevaron a vestir la casaca “Naranja” del seleccionado Juvenil con el cual se consagró campeón entrerriano venciendo en la final- en el Estadio Municipal- a Chajarí por 8 a 1- Yo jugaba de volante Central y Guillermo “Luli” Ríos de volante creativo; mientras que la delantera estaba conformada por el tridente, Claudio Figueroa, Alfredo Cabezas y Néstor Campoamor de Juventud Unida. El equipo titular estaba conformado por Cabaña; Robles, Rodríguez, Boari y Carrizo; Calatayud, Magallanes y Ríos; Figueroa, Cabezas y Campoamor.Fue el año en que se coronó Campeón la Juvenil y la Mayor.”

Independiente de Avellaneda

“Estuve desde los 16 hasta los 18 años en que tocó hacer el servicio militar que en vez de uno fueron dos años por la Guerra de Malvinas. Cuando volví a Avellaneda no tuve mayores oportunidades. Fueron dos años perdidos. Lamentablemente a otros compañeros les pasó lo mismo”. Durante su estadía compartió zaga central con “Pedro Damián Monzón”. Había un cinco que “jugaba bien, me preguntaron si me animaba a jugar de Central y lo hice sin problemas”

El Regreso

Fue a su segunda casa. A Pueblo Nuevo, club con el que ganó un Petit Torneo a Racing. La mayor parte de su carrera la realizó en el club de sus amores donde se retiró a los 35 años. Con su zurda mágica manejaba los tiempos del medio campo. También llegaba al gol rematando de media distancia, o bien en jugadas de pelota quieta. Tuvo como compañeros a jugadores de la talla de Adrián Álvarez, Darío Irigoytía, Carlos Galia, Ángel García

Deportivo Urdinarrain

Vivió tres etapas en el “Azul”. La primera fue para reforzar al Deportivo a mediados del 86. En esa primera etapa compartió plantel de Roberto Mouzo y Miguel Bordón en lo que “fue un privilegio”.

Dijo que “Deportivo ha dejado una huella, no solo en cuanto a nombres, estrellas, títulos locales y provinciales; también dirigentes, allegados, utileros, familias, con las cuales mantenemos contacto como “Hacho” Godoy, el “Crudo” Spiazzi, Leo Rhieme, los Fracarolli, “Tico” Barcala uno de los jugadores, inclusive de arquero, que jugó en todas las posiciones”

En Deportivo ganó los títulos del 91 y del 93.

Sarmiento

Reforzó a Sarmiento en torneo Regional. “Juagaba para Deportivo y junto a Juan Luis Monge, Marcelo, Néstor Faracarolli, Horacio Godoy, y Miguel Taborda reforzamos a “La Tromba” cumpliendo una campaña excepcional que se extendió más allá de las fronteras de la provincia”.

Un Modelo

“Mi ídolo fue Claudio Marangoni (San Lorenzo, Independiente, Boca y fútbol inglés), un jugador lento, con mucha presencia. Notable técnica y un panorama único”

Dijo que en su posición vio a grandes jugadores como “Cacheiro” Goicochea, Eduardo “La Vaca” Fariña y el “Toro” Sotelo en Sud América.

Colgados los botines se dedicó a entrenar. “Comencé con Luis Bentancourt, Mario Frías, Pelé Doello, “Calique” Mosqueira, Félix Silva y Alberto Barrios. La familia estaba muy comprometida con los chicos y las casas eran especie de concentración para los gurises. Compartimos muchas vivencias con gurises que hoy son padres y seguimos compartiendo esa linda relación”.

Tres generaciones de futbolistas

Héctor “Beto” Calatayud, padre de Pedro fue un eximio futbolista de “La Banda” en los 50 y 60.”Alcancé a jugar con en partidos de los chicos del club ante los veteranos en un clásico que se repitió durante varios años. Ramón (volante) y Guillermo (lateral), también zurdos, hermanos de Pedro, vistieron la casaca “pueblerina”. Federico,Fernando y Felipe se iniciaron en la Banda y continúan jugando en Pueblo Nuevo. Hay que sumar a Alma y Francesca (las nietas) que practican fútbol femenino.

Todo está ligado a una pelota que es sinónimo de amistad. El recordado Darío Irigoytía es el Padrino de Federico, Carlos Martínez el de Fernando y Marcelo Fracarolli el de Felipe.

Liliana Chaparro resaltó que nos “bancamos el uno al otro. A mí me gusta el fútbol y desde “gurisa” acompañaba a “Pedrito”, luego fue tiempo de hacerlo con nuestros hijos y el me acompañaba en el básquet.

En sus tiempos de jugadora, Ayuda Base, Liliana recordó que “el básquet femenino en Gualeguaychú fue muy fuerte con Pueblo Nuevo, Juventud Unida, Independiente, Sud América, Central con Marta Gallardo y Mónica Gonzalo. Era un básquet muy aguerrido, Cuando joven participé de los campeonatos Evita durante dos años y en uno de esos estaba Diego Armando Maradona- A nosotros nos dirigía Pedro Castel “Coco” Pérez. Uno de esos torneos perdimos la final ante Corrientes, saliendo esa foto en el Gráfico. Tengo recuerdos hermosos de los torneos que se desarrollaban en el complejo de Río Tercero”.

Después “seguí mi carrera en Pueblo Nuevo, donde llegué a jugar una liguilla con Marta Sánchez. Tuve la suerte de tener como entrenadores al “Toro” Novello, Carlos Martínez y “Petete” Amín. Luego emigré a Racing. Fue un pase pago con el que “me pude comprar una moto. Jugué tres años en “La Academia” con Alfredo Sánchez como entrenador. Disputamos torneos provinciales y nacionales de clubes. Con 15 años me llevaron a un seleccionado mayor para jugar un entrerriano bajo la dirección técnica de Amín. Jugué varios entrerrianos y argentinos, logrando un campeonato nacional Mas 55 con la selección de Entre Ríos en lo que fue la despedida del básquet. Tuve dos veces en la preselección argentina con Adriana Tofolón; mientras que para Entre Ríos jugué varios argentinos. Nos concentrábamos en Basavilbaso y desde allí al lugar del torneo que podía ser cualquier punto del país al que viajábamos en colectivo”.

En el plano local jugó con “Graciela Pérez, Marta Fernández, la Zurda Bentancour, o de otros clubes como la “Zurda” Viré, Leticia Campagna, entre otras”.