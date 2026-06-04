Los dirigidos por Lionel Scaloni son los grandes candidatos a terminar primeros en este grupo, donde también estarán Argelia, Austria y Jordania.

Los tres partidos correspondientes a la fase de grupos para los campeones del mundo serán en Estados Unidos. Uno de ellos (el de Argelia) en el Arrowhead Stadium de Kansas y los dos restantes en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de avanzar en la primera o segunda posición, la Argentina tampoco saldrá de Estados Unidos. Esto se debe a que si finaliza como líder tendría unos potenciales 16avos de final en Miami, octavos en Atlanta, cuartos de final en Kansas, semis en Atlanta, mientras que el encuentro definitorio será en Nueva York.

Por otra parte, si queda segunda la Selección argentina comenzará su camino en los 16avos de final en Los Ángeles, para luego jugar en caso de seguir avanzando en Dallas, nuevamente en Los Ángeles y volvería a Dallas previo a la final.

El único escenario que generaría una gran incertidumbre sería aquel en el que los capitaneados por Lionel Messi protagonicen una muy floja fase de grupos y avancen como uno de los ocho mejores terceros.

En este caso, podría darse la posibilidad de que tengan que salir de Estados Unidos para jugar en Canadá y México, aunque aquí ya se abre un abanico de posibilidades gigante.

Los posibles estadios donde jugaría la Selección argentina en su camino hacia la final

Fase de grupos:

Vs. Argelia en Kansas

Vs. Austria en Dallas

Vs. Jordania en Dallas

Si termina primero en el Grupo J:

16vos de final en Miami

Octavos en Atlanta

Cuartos en Kansas

Semis en Atlanta

Si termina segundo en el Grupo J:

16avos en Los Ángeles

Octavos en Dallas

Cuartos en Los Ángeles

Semis en Dallas

Fuente: NA