Los camioneros endurecieron las medidas y sumaron otros puntos de cortes de ruta

De esta manera, los portavoces del grupo que forman parte de Transportistas Unidos de Argentina (TUDA), explicaron que decidieron liberar la ruta y dejar pasar el tránsito pesado en las dos manos del enlace entre las dos capitales de provincia. Pero al no haber una postura de acercamiento, es que se reinició el corte que determina no dejar pasar vehículos pasados en el túnel.

El sector de camioneros reclama aumentos tarifarios tanto en fletes de granos como de hacienda y generales, además de exigir que los dadores de carga sean obligados a abonar una tarifa unificada a nivel nacional.

“En este momento cortamos una de las cabeceras del puente Victoria- Rosario, La Paz y Diamante”, indicó Fabián, un camionero a El Once. En Paraná hay gran cantidad de camiones varados debido a los cortes parciales de ruta. Algunos llevan hasta siete horas de demora.

En este sentido, señaló que “la negociación está detenida, el combustible sube y se está exagerando con todos los aumentos que son insostenibles, es por ello que incrementos los cortes de ruta”.

“No descartamos la posibilidad de un corte total, en las asambleas definimos las medidas a tomar ya que no tenemos soluciones por parte del gobierno. Intentamos que los camiones con mercadería que deben ir a otra provincia, no salgan de Entre Ríos, porque más adelante en otras ciudades no los van a dejar continuar”, aseguró.

Finalmente, dijo que “pedimos que la población colabore porque la situación económica es agobiante, estamos sometidos a una economía inflacionaria incontrolable”.