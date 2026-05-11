LOS ELEGIDOS DE SCALONI
Los campeones ausentes y las sorpresas de la prelista para el Mundial de la selección argentina
Con Lionel Messi a la cabeza, Lionel Scaloni confeccionó una nómina de 55 futbolistas con nombres que causaron asombro y varios que no defenderán el título de Qatar
Lionel Scaloni dio el primer paso burocrático de cara al Mundial 2026 que comenzará de manera oficial en un mes cuando, el próximo 11 de junio, México y Sudáfrica pongan en marcha la primera Copa del Mundo de la historia a jugarse en tres países. Este lunes, la AFA difundió la prelista de 55 jugadores, el máximo establecido por FIFA, de los cuales 26 de esos serán parte de la nómina final que defenderá el título conseguido en Qatar 2022.
Más allá del mero trámite, es valioso hacer una análisis de los nombres que aparecieron. Muchos de ellos esperados, varios ausentes y algunas sorpresas después de un ciclo que tuvo al combinado de Scaloni como dueño absoluto de las Eliminatorias Sudamericanas y campeón de la Copa América 2024 que se realizó en territorio estadounidense.
El primer apunte notorio son las ausencias. Y lo relevante para marcar son los que no serán parte de la defensa de la conquista de la tercera estrella lograda en Medio Oriente. Franco Armani, retirado de la Selección, era obvio que no estaría. Casi como un guiño del destino -River Plate aportó un arquero en los tres títulos mundiales-, Santiago Beltrán, de enorme actualidad, es uno de los arqueros junto a los otros cinco que fueron citados a lo largo del tiempo después de Qatar.
Uno que no está por la seria lesión que sufrió es Juan Foyth. El defensor del Villarreal, que fue campeón del mundo, seguirá a sus compañeros por TV. Los otros que disfrutaron de la miel del éxito y que ahora se ausentarán serán Papu Gómez y Ángel Correa. A estos hay que sumar a Ángel Di María, quien dejó la Albiceleste tras la obtención del campeonato de selecciones de Conmebol hace dos años, y a pesar del interés del mundo del fútbol, vivirá la Copa del Mundo junto a su familia desde afuera del rectángulo. ¿El otro? Paulo Dybala, que tuvo muchos problemas físicos a lo largo del tiempo y se perdió citaciones relevantes para asegurar su presencia entre los candidatos a seguir en el plantel. El que sí está entre los 55 es Guido Rodríguez, quien después de la última Copa América no volvió a ser parte de la convocatoria.
Si contamos las citaciones de Scaloni desde que la selección argentina tiene el parche de campeón del mundo en el pecho, son varios los nombres que quedaron fuera de los 55 que podrán ser elegidos por el DT para la lista definitiva de 26 que jugarán el Mundial. Sobre las últimas convocatorias, uno que aparecía como sorpresa y que llamó la atención fue Tomás Palacios, defensor hoy en Estudiantes pero que su pase pertenece al Inter de Milán, no fue incluído. Otro de los que siguen esa línea fueron Mariano Troilo, que gracias a su llamado a la Selección dejó Belgrano de Córdoba y llegó a la Serie A (Parma), y otros dos del medio local como Kevin Lománaco (Independiente) y Lautaro Rivero (River Plate).
Otro que no fue parte de la prelista es Taty Castellanos. El delantero, ex Lazio y hoy en el West Ham que lucha para no descender de la Premier League era un delantero que peleó por ser alternativa de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el grupo. Si bien fue citado de manera constante en un pasaje de las Eliminatorias, perdió lugar contra el Flaco López y Joaqunín Panichelli, ausente por la lesión de ligamentos cruzados que sufrió durante una práctica del seleccionado en el predio de Ezeiza.
En contrapartida, el cuerpo técnico de la Albiceleste sorprendió con varios jugadores que no estaban en la órbita general. Mateo Pellegrino, surgido de la cantera de Vélez, y con pasos por Estudiantes y Platense, quedó en la lista preliminar por su buena temporada en Parma (35 partidos con 8 goles y una asistencia). Algo similar ocurrió con otro argentino en la Serie A como Santiago Castro: otro ex de El Fortín que se asentó como referencia del ataque en el Bologna gracias a sus 11 tantos y cuatro pases gol entre todas las competiciones (Serie A, Copa Italia y Europa League).
Además de los 12 futbolistas del medio local, con la inclusión de varios nombres que nunca fueron citados como los de Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda de Boca, y el de Anibal Moreno en River, que ya había estado bajo el ojo del cuerpo técnico durante su estadía en el Palmeiras, quedan dos apellidos a estar atentos de acá a lo que resta de la competencia para ver si podrían ser las grandes sorpresas del futuro. El primero es un ex jugador del Xeneize como Nicolás Capaldo, que hoy es más stopper que volante en el Hamburgo de la Bundesliga alemana, y podría ser el comodín que Scaloni perdió en la zona defensiva producto de la lesión de Foyth.
¿El otro que causó asombro su aparición en la nómina? Zaid Romero. El surgido en Godoy Cruz y con un breve paso por Estudiantes milita en Getafe, club al que llegó cedido hasta el final de la presente temporada proveniente del Brujas, de Bélgica.
A estos nombres también se les pueden sumar los de Alejandro Garnacho, que si bien fue parte de la nónima de manera usual en la primera parte de este nuevo ciclo tras el título mundial, perdió su lugar por su bajo rendimiento y conflictos internos en el Manchester United que derivaron su transferencia al Chelsea. En esa línea, Matías Soulé, que no fue llamado, sigue siendo observado por el nivel que mostró en la Roma.
La lista completa:
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI - Inter de Miami
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio