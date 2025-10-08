Guillermo Michel, Adán Bahl, Andrés Sabella y Belén Biré, mantuvieron un encuentro con representantes del sector a fin de analizar la situación económica actual y los desafíos que atraviesan las entidades productivas. Participaron también el ex intendente Martín Piaggio y los diputados provinciales Juan José Bahillo y Lorena Arrozogaray.

Durante el encuentro, los candidatos remarcaron la importancia de impulsar la producción local y destacaron los valores del cooperativismo, particularmente en el actual contexto económico y social.

El candidato a senador nacional, Adán Bahl, resaltó "la necesidad de recuperar un modelo de desarrollo productivo que contemple a los trabajadores y a los sectores que impulsan la economía local”.

“No es posible que el país salga adelante solo con recorte; ningún país se desarrolla únicamente ajustando. Se sale adelante con crecimiento económico y generando trabajo”, aseveró.

Por su parte, Guillermo Michel, candidato a diputado nacional, subrayó la trascendencia de las próximas elecciones: “Esta elección es fundamental para ponerle un freno a Milei. Si continúa este modelo económico, lo que nos espera es la desaparición de la clase media”.

En ese sentido, manifestó que “para nuestro espacio político es prioridad defender la producción nacional y proteger a los sectores que hoy están siendo duramente golpeados por las políticas de ajuste”.

Finalmente, el ex intendente Martín Piaggio planteó que la disputa actual “no es solo por un modelo económico, sino también por un esquema de valores: la solidaridad, la empatía y el acompañamiento al otro, que son los valores de nuestro movimiento y de nuestra identidad, y que este gobierno constantemente denosta”.

El encuentro cerró con el compromiso de seguir fortaleciendo el vínculo con el sector cooperativo, entendiendo que su rol es clave para el desarrollo económico y social de la región.