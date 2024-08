En un presente donde el ajuste empuja a más y más personas a estar al borde del precipicio social o directamente es expulsada del sistema, los Centros Primarios de Atención de Salud (CAPS) se transformaron en las trincheras de muchos vecinos para mantenerse sanos, al punto tal que en comparación a 2023 aumentó un 68% las atenciones que se realiza en estos lugares.

En total, durante el primer semestre de 2024, todos los CAPS en su totalidad brindaron más de 140 mil atenciones –más específicamente 141.756 atenciones–, mientras que en el mismo período pero del año pasado no superaron las 80 mil atenciones. Un detalle a tener en cuenta: una atención no equivale a una persona ya que un mismo individuo puede haber recibido más de una atención, ya sea por diferentes problemas médicos o porque han tenido un seguimiento crónico a un problema específico en su salud.

En total, son nueve los puntos donde los vecinos pueden recibir una primera aproximación a la salud: el CAPS San Francisco (Jujuy e/Montiel y P. Daneri), el CAPS Munilla (Buenos Aires y Chalup), el CAPS Pueblo Nuevo (Belisario Roldán 830), el CAPS Villa María (Güemes 1160), el CAPS Suburbio Sur (Galeano 2231), el CAPS Médanos (Martínez Paiva 2360), el CAPS San Isidro (Córdoba 860), el CAPS Nestor Kirchner (Perigán 2300) y el CAPS La Cuchilla (Jauretche y Sáenz Peña).



El más caliente de todos estos nueve puntos, el más demandante o el que más trabaja es, precisamente “La Cuchilla”, registrando durante el primer semestre más 14.000 atenciones. Entre los servicios que están a disposición de los vecinos en el CAPS La Cuchilla se encuentran el área de ginecología, odontología, obstetricia, psicología, enfermería, pediatría y nutrición.

Es precisamente por esta elevada demanda en la atención primaria de la salud es que dos de los nueve CAPS de la ciudad necesitan una ampliación, mientras que otros cinco necesitan refacciones urgentes para funcionar de manera óptimas. Todos estos trabajos, en su total, requieren una inversión de 650 millones de pesos, los cuales el Municipio gestiona con Provincia.

“Creo que la demanda a los CAPS ha aumentado por el presente del país y la crisis económica y social que se vive en la actualidad. Pero no creo que sea el único motivo: hoy en día tenemos un buen plantel de profesionales de la salud que están a la mano de todos los vecinos, los cuales encuentran en estos lugares no sólo un lugar para sus problemas médicos sino también un ámbito de contención”, explicó a Ahora ElDía el subsecretario de Salud municipal Pablo Alfaro.

Ampliaciones y refacciones

Al ser el CAPS La Cuchilla el más demandado, es también que necesita una ampliación para poder seguir brindando los servicios pero también sumar nuevas prestaciones. En la actualidad, en ese lugar funcionan cinco consultorios, pero para que pueda prestar una mejor atención necesita de cuatro consultorios más (nueve en total) y un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM), en el cual se podrán brindar capacitaciones, talleres, cursos y toda actividad necesaria para el desarrollo social de la población.

El otro CAPS que necesita una ampliación es el Patico Daneri, ubicado en la zona céntrica de la ciudad. En este caso, son también cuatro los consultorios extras que se necesitan para brindar una mayor asistencia técnica.

En el CAPS Patico Daneri funciona el vacunatorio y el área de epidemiología, que es la que estudia la distribución y los factores que causan las enfermedades y eventos de salud en una población y cuyo objetivo es encontrar las causas de las enfermedades y afectaciones a la salud de una comunidad para poder controlarlas, algo que tomó especial relevancia durante y luego de la pandemia de Covid 19.

Por otra parte, en este último centro de salud hay una alta demanda en consultas ginecológicas, pero también trabaja mucho con todo lo referente con la educación sexual y prevención de transmisión de enfermedades venéreas.

Sin ir más lejos, hace un par de semanas las autoridades y el personal de este CAPS fueron las encargadas de impartir una serie de talleres que forman parte de una adaptación del Programa Nacional de Prevención de VIH-Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual. Fueron cuatro encuentros destinados a adolescentes cuyos contenidos abordaron temáticas relacionadas a la Salud Sexual Integran como hábitos saludables, cuerpo e identidad, prevención de violencia sexual y noviazgos violentos (que se dictaron junto a personal del Área de Género y Diversidad), prevención del embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual.

En cuanto a los CAPS que necesitan refacciones se ubican (en orden de prioridad) Pueblo Nuevo, Villa María, Munilla, San Francisco y San Isidro. Como una demanda generalizada, los cinco necesitan trabajos pintura, albañilería, plomería, electricidad, y refacciones en los pisos y los cuerpos de baños. Además, en más de uno hay problemas de filtraciones en las estructuras, y los días de lluvias varios son los techos que dejan de manifiesto sus goteras.

En paralelo a las gestiones con Provincia para que se destinen los fondos para las ampliaciones y refacciones, el Municipio erogó fondos propios para revertir los daños más importantes en los CAPS, a los cuales destinó entre 28 y 30 millones de pesos durante el último tiempo para comenzar con los arreglos.



Resguardar las trincheras

Los CAPS son parte de la historia de las familias de las respectivas áreas programáticas que tiene Gualeguaychú. Son lugares estratégicos desde donde se fortalecen las tramas vinculares de la comunidad mientras se apunta al mismo tiempo a una salud integral pensada desde lo colectivo.

Los equipos de los CAPS están compuestos por profesionales médicos (clínicos, pediatras, ginecólogos, obstetras) enfermería, odontología, nutrición, trabajo social, psicología, promotores, agentes sanitarios, administrativos y personal de maestranza. Todos son trabajadores de la Salud, con formación y experiencia en Salud Comunitaria, que tienen una relación muy cercana a la realidad y cotidianeidad de la comunidad.

Al mismo tiempo, los profesionales de las diferentes especialidades que trabajan en cada uno de los CAPS forman parte de un sistema de salud que busca avanzar en la integración e integralidad de los servicios de salud.



Es por esto mismo que la financiación no puede verse resentida ente los recortes efectuados principalmente por el Gobierno nacional debido a que estos lugares, tal y como se mencionó más arriba, son el primer lugar de contención que encuentran muchos vecinos que literalmente están parados por fuera del sistema y que si no fuera por los CAPS no tendrían donde sanar, donde encontrar soluciones médicas y donde encontrar, muchas veces, alguien que los escuche. Es por esto que el Estado no sólo debe continuar con su financiación, sino también apostar a su mantenimiento y, además, a que cada día brinden más y mejores atenciones.