Del 1 al 7 de agosto en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de nuestra ciudad se realizan actividades, charlas y talleres para promover la lactancia, concientizando sobre su relevancia en materia nutricional, afectiva e inmunológica.

Bajo el lema “Impulsemos la lactancia materna: Apoyando y Educando", se realiza a nivel mundial la Semana de la Lactancia Humana, con el objetivo de proteger, promover y apoyar la lactancia y mejorar la salud de los lactantes en todo el mundo. En este marco, desde los Centros de Salud de nuestra ciudad, llevan adelante diversas actividades, charlas y talleres, destinadas a las personas que transitan por las instituciones de salud y a la comunidad en general que desee acercarse y compartir información y experiencias.

Las actividades

CAPS Patico Daneri

Lunes 1 de agosto. Espacio de promoción en sala de espera del vacunatorio. Asesoría individual espontánea y con turno;

Martes 2 de agosto Kermes de Lactancia Humana 10Hs;

Miércoles 3 de agosto Acompañamiento en Sala de espera. Asesoría individual espontánea y con turno;

Jueves 4 de agosto Acompañamiento en Sala de espera. Asesoría individual espontánea y con turno.

CAPS San Isidro

Lunes 1 de agosto Consejería en Lactancia Humana en Sala de Espera 10:30Hs;

Miércoles 3 de agosto Consejería en Lactancia Humana en Sala de Espera 10:30Hs;

Jueves 4 de agosto Taller sobre Lactancia Humana 10 hs;

Viernes 5 de agosto Consejería en Lactancia Humana en Sala de Espera 10:30Hs.

CAPS Cuchilla

Miércoles 3 de agosto Taller sobre lactancia humana 10 Hs en Espacio Perinatal.

CAPS San Francisco

Lunes 1 de agosto Taller de Lactancia humana 10:00 hs en sala de espera;

Miércoles 3 de agosto Taller de Lactancia humana en espacio de acompañamiento perinatal 10:00 hs;

CAPS Pueblo Nuevo

Lunes 1 de agosto Taller apoyando saberes y educando sobre Lactancia Humana 7Hs;

Martes 2 de agosto Taller apoyando saberes y educando sobre Lactancia Humana 9Hs;

Miércoles 3 de agosto Taller apoyando saberes y educando sobre Lactancia Humana 9 Hs;

Jueves 4 de agosto Taller apoyando saberes y educando sobre Lactancia Humana 7Hs;

Viernes 5 de agosto Taller apoyando saberes y educando sobre Lactancia Humana 12 Hs en Espacio para personas gestantes y puérperas.

CiC Médanos

Lunes 1 de agosto Beneficios de la Lactancia Humana en Sala de espera 8Hs;

Miércoles 3 de agosto Taller Técnicas de amamantamiento, derribando mitos 12Hs;

Viernes 5 de agosto Beneficios de la Lactancia Humana en Sala de espera 8Hs.

CAPS Suburbio Sur

Lunes 1 de agosto 10 hs. Taller Lactancia humana y nutrición.

CAPS Munilla

Lunes 1 de agosto 16 hs: Encuentro taller con sorteos, junto a equipo de proyecto “Gestar Derechos”. Lugar: SUM de CAPS Munilla.

Cabe destacar que según un estudio es posible evitar el 16% de las muertes neonatales mediante la lactancia materna desde el primer día de vida de los lactantes, una cifra que puede aumentar al 22% si la lactancia materna comienza durante la primera hora después del nacimiento.

El amamantamiento no sólo cubre una necesidad fisiológica, sino que genera una comunión afectiva y emocional con su madre, por ello no sólo su valor nutricional no puede compararse con el de la fórmula, sino que el vínculo de amor que se establece entre el menor y su mamá resulta sumamente especial y repercute de manera positiva en el desarrollo social e intelectual del niño.

La OMS y el UNICEF recomiendan: