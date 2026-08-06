Central Entrerriano y Los Caranchos UP9 —el equipo conformado por internos de la Unidad Penal Nº 9 de Colonia El Potrero— volverán a verse las caras este sábado para protagonizar la cuarta edición del tradicional encuentro “Extramuros”.

Más allá del resultado en la cancha, el espíritu de la jornada radica en que los jugadores de ambos planteles compartan una intensa vivencia de camaradería, compañerismo y el clásico tercer tiempo, pilar fundamental de la disciplina.

Este programa deportivo forma parte de un proyecto iniciado en 2019, impulsado por la Reserva El Potrero en articulación con la Fundación Espartanos. La iniciativa busca fomentar la reinserción social, el desarrollo de valores, el acompañamiento y el trabajo en equipo mediante la práctica del rugby. Todo esto es posible gracias a un voluntariado gratuito sostenido por el compromiso de entrenadores del Club Central Entrerriano y el respaldo constante de la Reserva.

Crédito: Paloma Basaldúa

Los Caranchos UP9 entrenan de manera regular dentro del establecimiento penal y este será su cuarto encuentro fuera de la unidad, dando continuidad a un camino iniciado con una histórica primera salida en diciembre de 2024. Esta modalidad "Extramuros" representa un hito fundamental: permite a los jugadores vivir el deporte en libertad, fortalecer vínculos directos con la comunidad y afianzar herramientas clave para su futuro y su reinserción.

Como parte de este sólido proceso de crecimiento, el equipo también participa activamente de las Convenciones Internacionales organizadas por la Fundación Espartanos, junto a planteles de todo el país y del mundo que comparten la misma visión transformadora del rugby.