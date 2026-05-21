Con la llegada de las bajas temperaturas, el peligro invisible del monóxido de carbono vuelve a acechar los hogares argentinos, y Entre Ríos se encuentra en el centro de la preocupación sanitaria. De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN N° 808), correspondiente a la semana epidemiológica 17 de 2026, la provincia experimentó un marcado y peligroso aumento en las notificaciones por este tipo de intoxicaciones, superando ampliamente las estadísticas históricas para esta época del año.

El informe detalla que la intoxicación por monóxido de carbono (CO) "constituye un evento de importancia sanitaria debido a su frecuencia y el riesgo de mortalidad asociado". Al tratarse de un gas inodoro, incoloro e insípido, "su carácter no perceptible por los sentidos lo convierte en un agente de exposición inadvertido, particularmente en contextos domésticos y laborales mal ventilados".

Entre Ríos, una de las más afectadas



A nivel país, durante 2026 ya se notificaron 263 casos confirmados y 9 personas fallecidas. Si bien el fenómeno afecta a diversas regiones, el Ministerio de Salud de la Nación hizo especial hincapié en el impacto que está teniendo en el litoral y la zona central.

Según se desprende de los datos oficiales, se registró un fuerte incremento respecto de la mediana de los cuatro años anteriores, el cual "ocurre especialmente a expensas de las regiones Centro y Cuyo, principalmente en Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza". El dato más alarmante para la provincia es el salto cuantitativo de los registros: Entre Ríos pasó de registrar solo 2 casos en el mismo periodo de 2022, a consolidar 17 casos confirmados en lo que va de 2026.

El Boletín Epidemiológico advierte taxativamente la gravedad de la situación en la región al señalar que: "Estas jurisdicciones superaron entre 4 y 8 veces el valor esperado para este periodo del año".

La mayor parte de estos accidentes no son casualidades, sino eventos evitables. Las autoridades recuerdan que en el territorio argentino "la mayoría de estos eventos se originan en exposiciones no intencionales intradomiciliarias vinculadas al uso inadecuado, desperfectos o falta de mantenimiento de artefactos para calefacción o cocción, en ambientes cerrados y sin ventilación adecuada". De los casos nacionales que aportaron datos sobre su fuente de exposición, el 26% correspondió a estufas a gas y el 20% a cocinas, anafes u hornos.

Síntomas y recomendaciones clave



El monóxido de carbono ingresa al organismo por las vías respiratorias y disminuye la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, afectando principalmente al cerebro y al corazón. El BEN detalla que los síntomas generales van desde "debilidad, cansancio, sensación vertiginosa, síncope", hasta manifestaciones neurológicas como "cefalea, irritabilidad, somnolencia, mareos, confusión" y afecciones gastrointestinales como "náuseas y vómitos".

Ante la sospecha de una intoxicación, el protocolo médico exige "ventilar el lugar inmediatamente, retirar al intoxicado y trasladarlo a un espacio abierto donde pueda respirar aire fresco" de manera urgente hacia un centro de atención médica.

Para evitar que las cifras sigan escalando en Entre Ríos durante los meses más crudos del invierno, los especialistas recuerdan que "es elemental el control de las instalaciones y el buen funcionamiento de artefactos, así como es importante mantener los ambientes bien ventilados".

Entre las recomendaciones principales se destacan el hacer revisar los artefactos una vez al año por un gasista matriculado, controlar que la llama sea siempre de color azul y jamás utilizar las hornallas ni el horno para calefaccionar la vivienda.

Fuente: APFDigital