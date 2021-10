Los chats entre Mauro Icardi y la China Suárez: "Hay fotos hot y videos"

Hasta hace pocas horas, las comunicaciones entre la modelo y el futbolista eran solo sospechas. Sin embargo, durante la transmisión de Los ángeles de la mañana (eltrece) de este lunes, se conoció parte del intercambio de mensajes tan controversial.

“¡Todo lo que escucharon es cierto!”, aseguró Ángel de Brito durante el programa, y compartió una jugosa captura de pantalla de un chat entre Icardi y la China Suárez.

Es así como lo que comenzó el sábado pasado con una publicación llena de ira por parte de Wanda, continuó a principios de esta semana con pruebas que explicarían el enojo de la empresaria.

El periodista leyó una captura de pantalla de lo que sería parte de una de las conversaciones que la actriz, actualmente establecida en España por la filmación de una película que protagonizará, sostuvo con el jugador del PSG.

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo”... y continuó el mensaje: “en alguna parte del mundo donde no te conozcan”, se lee en la captura de pantalla que compartió la producción del programa.

Pero ese chat no fue lo único que se conoció que habrían compartido Suárez e Icardi. Durante la transmisión de Telenoche (eltrece) de este lunes, Marina Calabró comentó que no sería solo texto, también se trataría de fotos y videos subidos de tono. Según trascendió, se habrían comunicado no solo por Instagram sino también por Telegram.

“Habría como dos carpetas de charla. Una de charla coloquial, cotidiana, como la que describieron en Los ángeles de la mañana”, comenzó explicando la periodista acerca de la comunicación entre la actriz y el futbolista.

Sin embargo, Calabró se enfocó en el segundo tipo de contenido de las conversaciones, que según contó, sería más íntimo. “Alguien muy cercano a Wanda, que tuvo acceso a las conversaciones completas, me dijo que ‘hay de todo’: fotos hot y videollamadas”, relató la periodista.

Sin revelar nombres, explicó que obtuvo la información por alguien íntimo de la familia. “Es una fuente cercanísima, inobjetable, que lo último que querría es perjudicar a Wanda y a su familia”, dijo Calabró.

La periodista agregó que hasta el momento, la China Suárez, la tercera en discordia, no se manifestó de forma clara acerca de los rumores sobre su participación en la crisis entre la empresaria y el futbolista del PSG.

¿Icardi le borró las historias a Wanda Nara?

Durante la transmisión de Los ángeles de la mañana (eltrece) de este lunes, Yanina Latorre comentó un detalle curioso acerca del comportamiento de Wanda Nara del sábado pasado. En un primer momento, la empresaria subió un fuerte mensaje en sus historias de Instagram que luego eliminó.

La periodista contó que habría sido Icardi quien le borró la publicación a su mujer. “¿Vieron que subió la historia, la borró y la subió de nuevo? ¿Saben quién lo hizo?”, comenzó preguntando a los demás panelistas del programa.

“Fue Icardi, que tenía su clave, y cada vez que Wanda hacía algo, se lo borraba tóxicamente y le cerraba todo”, explicó la panelista.

Durante el programa de este martes, de Brito hizo un recuento de los hechos, donde hizo hincapié nuevamente en el contenido de los chats que habrían sido el punto de quiebre en la relación entre la empresaria y el futbolista.

El conductor resaltó que pese a que no se conocen más detalles que los revelados hasta ahora, desde el sábado, varios famosos empatizaron con la posición de Nara, comenzando por Micaela Tinelli, quien compartió una historia en su cuenta de Instagram dedicada a la empresaria.

De Brito añadió que también Marley y la diva Susana Giménez se unieron a la hija de Marcelo Tinelli con palabras de apoyo para Nara, que atraviesa una escandalosa y muy difícil situación matrimonial que podría tener repercusiones en su vida familiar.