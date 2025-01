Luego de que se confirmara la separación de Ingrid Grudke de su pareja desde hace seis años, Martín Colantonio, originada por una infidelidad del hombre con la sobrina política de la modelo, se filtraron los chats que confirmarían el engaño.

El viernes en A La Tarde (América), explicaron que Colantonio le habría sido infiel con Andrea, que era esposa de un sobrino de Grudke llamado Santiago. Cuando todo esto salió a la luz, Santiago y Andrea se separaron. Y, hace tres meses, Ingrid y Martín hicieron lo propio.

En el ciclo, contaron que “Andrea era tan cercana a la pareja que, cuando iba a Posadas, se quedaba a dormir en su departamento”. Sin embargo, fue una empleada doméstica y luego una amiga suya quienes le hicieron abrir los ojos sobre que algo pasaba entre ellos.

Tras enfrentarlos, Ingrid cayó internada por una gripe. "Recibió unas pruebas clave que son unos chats. Ahí descubre que hay un intercambio entre Martín y Andrea poniéndose de acuerdo para ir a besarse al ascensor en una salida al teatro que fueron todos. Y lo que más le dolió a Ingrid fue que mientras ella estaba en su pecho acostada, él chateaba con Andrea mientras estaba en el cuarto de al lado", aseguraron desde el panel.

En ese sentido, ahora, dieron a conocer aquellos chats que sirvieron como evidencia para la separación. “¿Y si me levanto y te chapo y ya?”, le escribió Martín, mientras estaban en la misma casa. “¿Y que se vaya todo a la mier... decís? Un beso, eso”, le respondió Andrea.

“Mi vida. Te amo, ¿sabés? Me da cosita en la panza”, sigue él, mientras que ella atina a decir: “Cuando me di cuenta que no te había llegado (el mensaje) y que estabas mostrándole el celular a Ingrid casi me infarto (motivo por el que eliminó algunos mensajes).”

“Me quería ir con vos, te amo. Es tan lindo cruzarte”, le dijo él en otro chat, mientras que ella contesta: “Dios siii. Te amo”. “Yo mucho. Solo te vi y me cambió el cuerpo”, agregó Colantonio.

En otra de las capturas, además, el hombre le dice a Andrea: “Acordate que te amo, ¿sí?”. “Siempre lo tengo presente”, responde ella, y él sigue: “Te amo tanto. Lpm”.

Ingrid le regaló el vestido de novia a su sobrina.

“Te amo más, mucho”, agrega la mujer, mientras que Martín contesta: “Gloria a Dios, el padre, el hijo y el espíritu santo”. “Pecadores”, suma ella y él continúa: “Me encanta”.

Como si fuera poco, Colantonio luego le envía una captura de una noticia brasileña en la que un hombre salía con la sobrina de su ex mujer y le escribe: “Ni siquiera seríamos los primeros”. “Jajaj dios, me deja más tranquila”, responde Andrea.

Siguiendo con más chats, el hombre asegura que se alejó de Ingrid para poder llamarla antes de que se fuera del hogar mientras que ella le dice: “¿Dónde te puedo dar un beso antes de irme?”.

“¿Te cruzo en el ascensor? Subo y después bajamos juntos y después subo. Bancame 5 minutos y te aviso cuando estoy subiendo. Estoy loco lpm, avisame cuando estés”, planeó Martín.

Minutos más tarde, él le dice que ya está en el ascensor pero que tiene “cero apuro”. Finalmente, tras el encuentro, Andrea le escribe: “Te amo Martín”. “Te amo Andrea, y mucho. Iba y venía el ascensor”, suma él, dando a entender que estuvieron unos minutos juntos.

“Jajaja, todos los malabares que hay que hacer dios”, contesta ella, al tiempo que Martín responde: “Qué hermoso abrazo, amé”.

En otra de las capturas, Colantonio continúa: “Te amo, ¿sabés? Se siente lindo eso, y qué buena que estás”. A continuación, él le envía una foto que se tomaron juntos, en el que ella se está apoyando la mano en la frente y, de modo irónico, escribe: “Uh, me estoy comiendo a mi tío”.