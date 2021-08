Los chicos, al consultorio: en sólo dos semanas las atenciones en Pediatría crecieron un 275%

Los números de las consultas en Pediatría del efector público llamaron la atención. Del 11 al 17 de julio, fueron 140 chicos, mientras que en la semana siguiente ya pasaron a ser 282 los que consultaron.

Sin embargo, este crecimiento de poco más del 100% no se detuvo allí, y en la última semana del mes pasado treparon a 385, según los últimos datos semanales difundidos por el Hospital Centenario.

¿Cómo se explica este incremento de un 275%? Uno podría pensar que se dispararon los contagios de Covid-19 en los menores, ya que salvo los que tienen factores de riesgo el resto todavía sigue sin acceder a la vacuna. Sin embargo, los infectados en ese grupo etario disminuyeron, en sintonía con la merma de casos del último mes.

¿Entonces? “Lo que notamos desde hace ya un mes es una mayor cantidad de consultas que eran habituales en Pediatría, como cortes por jugar, las típicas patologías estacionales de vía aérea superior e inferior, gastroenteritis, otitis, conjuntivitis y todo lo demás, eso sin duda se ve reflejado por una mayor interacción social de los chicos fuera de sus casas, en las actividades extracurriculares”, explicó el Médico Pediatra Federico Gini Cambaceres.

pediatria 2.jpg

“En la última planilla del sábado recibimos 65 resultados de hisopados, de los cuales sólo 14 dieron positivo de Covid. De esos, sólo 4 corresponden a pacientes pediátricos, es decir que tenemos algunos contagios pero son muy pocos y no representan mucho a nivel general”, detalló el profesional del Hospital Centenario, y aseveró que “por eso, lo que impactó fue el aumento de las patologías no covid, tanto infecciosas como no. Todo lo que veíamos antes de que empiece la pandemia”, resumió.

En la misma línea, comentó que “en esta época vemos una segunda ola de bronquiolitis, habitualmente todos los años a fines de abril comienzan a aumentar las infecciones respiratorias y hacen un pico los días previos a las vacaciones de invierno. Tradicionalmente esos 14 días son para que los chicos no vayan a la escuela y se corte con las epidemias, y bajan mucho las consultas. Después vemos un segundo pico en agosto y septiembre que es lo que se espera y luego desaparecen”.

Cómo prevenir y a qué deben estar atentos los padres

Gini Cambaceres describió que “en general, en las patologías infecciosas los síntomas no se diferencian demasiado del Covid, y en cuanto a la prevención, las medidas son las mismas: mantener el distanciamiento, ventilar los ambientes, el lavado de manos y cubrirse la boca”.

“Cuanto más pequeño es el paciente más inespecíficos son los síntomas, cuando el bebé no se alimenta bien o está irritable y no puede dormir la madre se da cuenta que algo pasa y lo lleva a la consulta ante esos síntomas generales”, añadió.

Además, marcó en lo particular “la importancia que los chicos tengan el calendario de vacunas completo, y los que tienen indicación de antigripal y para neumonía, que generalmente son los que tienen factores de riesgo y pueden vacunarse contra el Covid, tengan todas esas vacunas al día”.

pediatria 2.jpg

“Con los chicos de riesgo uno tiene un especial cuidado, porque la probabilidad de internación es mucho mayor. De cada 100 pacientes sanos que tienen bronquiolitis sólo 2 o 3 requieren internación, y fallecen sólo el 1% de los internados. Pero en los chicos con cardiopatías el grado de mortalidad es del 37% de los pacientes”, precisó.

Para la población en general, destacó que “la consulta precoz ante la aparición de síntomas es lo que marca la diferencia. Si es un cuadro leve se van a ir con medicación sintomática y cuando es algo más importante se consideran otros tratamientos o incluso la internación”, marcó el Pediatra.

Finalmente, Gini Cambaceres valoró que “una medida que siempre fue efectiva es el aislamiento precoz, que si el chico está con mocos, toz, fiebre o dificultades para respirar es importante que los padres no lo hagan ir al colegio ni otras actividades, para evitar la propagación de los contagios de cualquier enfermedad”, concluyó.