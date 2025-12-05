Central Entrerriano perdió anoche como visitante frente a BH de Gualeguay por 82-75, pero se consagró campeón por haber ganado por una diferencia de +20 la primera final.

Benjamín Lado y Juan Siboldi -los juveniles que forman parte del primer equipo en la Liga Argentina- fueron los máximos anotados del partido con 22 y 15 puntos respectivamente. Por su parte, Enzo Nieva, con 24, y Santino Cantoni, con 20, se destacaron en el conjunto gualeyo.

Juan Siboldi, uno de las figuras del equipo, en acción.

De esta manera, los dirigidos por Gerónimo Díaz Vélez dieron el golpe en Gualeguay y dejaron sin corona local al vigente campeón de la Liga Provincial U21.

Fotos: Felipe Espino/Prensa ADBG