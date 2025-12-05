BÁSQUET
Los chicos de Central se coronaron campeones del Torneo Asociativo U21
Pese a perder en Gualeguay, el Rojinegro se quedó con el título por diferencia de gol en la final.
Central Entrerriano perdió anoche como visitante frente a BH de Gualeguay por 82-75, pero se consagró campeón por haber ganado por una diferencia de +20 la primera final.
Benjamín Lado y Juan Siboldi -los juveniles que forman parte del primer equipo en la Liga Argentina- fueron los máximos anotados del partido con 22 y 15 puntos respectivamente. Por su parte, Enzo Nieva, con 24, y Santino Cantoni, con 20, se destacaron en el conjunto gualeyo.
De esta manera, los dirigidos por Gerónimo Díaz Vélez dieron el golpe en Gualeguay y dejaron sin corona local al vigente campeón de la Liga Provincial U21.
Fotos: Felipe Espino/Prensa ADBG
