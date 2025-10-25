Con motivo de las elecciones legislativas de este domingo, el servicio de transporte urbano en Gualeguaychú funcionará con un esquema especial para facilitar el traslado de los votantes hacia los distintos centros de votación. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrirá en Paraná —donde el transporte será gratuito durante toda la jornada electoral—, en la ciudad del sur entrerriano el servicio tendrá el costo habitual del pasaje.

Las empresas prestatarias confirmaron que las líneas 1, 2, 4 y 5 mantendrán recorridos activos durante todo el día, con frecuencias adaptadas al movimiento esperado en la jornada cívica. El objetivo es garantizar que los vecinos puedan acceder a las escuelas y centros de votación sin mayores inconvenientes.

Horarios de la línea 1 y 4 “Buses Gualeguaychú”

Las líneas 1 y 4 saldrán desde el Cementerio en los siguientes horarios: 7, 8, 9.30, 11, 12.30, 14, 15.30, 17, 18 y 19.30 horas.

En tanto, los servicios que partirán desde los distintos barrios tendrán las siguientes salidas: 7.30, 8.30, 10, 11.30, 13, 14.30, 16, 17.30 y 18.30 horas.

Horarios de la línea 5 “El Verde SRL”

Por su parte, la línea 5, operada por la empresa El Verde SRL, funcionará con salidas desde el centro hacia la zona de la Rural en los siguientes horarios: 7.05, 8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05 y 19.05 horas.

Los regresos desde la Rural hacia el centro se realizarán a las 7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 17.35, 18.35 y 19.35.

Horarios de la línea 2 “Santa Rita SRL”

Desde la empresa que une la zona sur de la ciudad con el centro, comunicaron que el servicio funcionará cada una hora desde las 7.30 hasta las 19.30 horas.

Transporte con costo habitual

Si bien el servicio se mantendrá activo durante toda la jornada electoral, no se aplicará la gratuidad del pasaje, medida que sí adoptaron otras ciudades entrerrianas. En Gualeguaychú, el costo del boleto se mantendrá igual que un día habitual, tanto para las líneas urbanas como para los recorridos especiales.