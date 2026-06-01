Los números no le cierran ni a las familias ni a los comerciantes de Gualeguaychú. La pérdida del poder adquisitivo sostenida desde hace años y profundizada gravemente durante el gobierno de Milei hace que cada vez más comerciantes locales opten por cerrar definitivamente su local o reconvertirse y vender online desde su casa.

Esta última semana se conoció un nuevo caso. La dueña de un local de ropa deportiva para mujeres ubicado en Luis N. Palma y Neyra hizo pública su angustiante situación en un posteo: “Dejamos esta hermosa esquina que nos dio mucho en casi 6 años. Lamentablemente por la situación económica que se atraviesa tuvimos que tomar la decisión”, expresó.

Tras ello, manifestó que “la idea es seguir con tienda online y envíos, porque queremos seguir con nuestras clientas que nos acompañaron”.

Con profundo dolor, comentó que “costó tomar la decisión, pero hoy es lo que necesitábamos”.

Finalmente, expresó que “solo queda agradecer por este tiempo en este lugar, y confiando en que todo se acomode para todos, gracias por confiar”.