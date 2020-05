Los concejales del oficialismo respaldaron la postura de Boari y se despegaron de la viceintendenta

De esta manera, se diferenciaron de la postura de la viceintendenta Lorena Arrozogaray que expresó que "debe quedar clara la normativa de cuando se debe usarlo y cuando no, no puede haber dudas. Y el ámbito democrático de discusión y de debate es el concejo deliberante, no solamente para el uso del tapaboca, sino para cualquier proyecto".

El comunicado del bloque de concejales del Frente Creer sostiene lo siguiente:

"Con respecto al uso del tapaboca queremos ratificar nuestra posición acerca del tema, valorando la opinión de médicos y abogados del bloque, por los siguientes argumentos"

1- Creemos que en la emergencia las decisiones de expertos y la evidencia científica está por encima de toda opinión.

2- Siempre hemos sido responsables en cuanto a la difusión de la información tratando de evitar la confusión o pánico generalizado.

3- No creemos conveniente legislar sobre cada decisión del COES, ya que desde el comienzo de la pandemia el poder ejecutivo nacional, provincial y municipal han administrado eficazmente las medidas preventivas de salud.

Solo vamos a legislar si consideremos insuficientes las recomendaciones.

Lee también: Uso del barbijo: Lorena Arrozogaray contradijo al concejal del oficialismo Juan Boari