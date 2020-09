Los concejales de Juntos por el Cambio se pusieron del lado de los artistas

“Las declaraciones de la titular del área cultural horas después de la fuerte movilización, redoblando la apuesta y asegurando que van a llevar adelante la iniciativa es la muestra cabal de esa forma de accionar. Cabe preguntarse ¿Cuáles son las ideas y programas generadas en este tiempo? ¿Qué ámbitos de debate se han dado con nuestros artistas? Creemos que mínimamente ameritaba convocar al colectivo cultural y entre todos aportar propuestas. De este escenario nadie sale solo, ni los artistas ni el Estado, pero para eso hace falta trabajar en los consensos, materia desaprobada hasta ahora por la gestión Piaggio”, reflexionaron.

Para los concejales Alejandra Leissa, Juan Olano y Pablo Echandi “este hecho evidencia una injusta arbitrariedad a la hora de elegir como se gastan los fondos públicos. No ha sido posible, ni antes ni ahora, diseñar una verdadera política cultural que incorpore a nuestros artistas, pero por otro lado se monta una fiesta que cuesta más de 10 millones de pesos que sale de las arcas municipales y se gastan más de 2 millones en un artista que ni siquiera actuó. En nuestra Municipalidad hay alrededor de 400 contratados elegidos a dedo que se llevarán 100 millones del presupuesto. Algo está mal”, criticaron.

Los ediles de JxC destacaron que “debemos poner en contexto que producto de las prohibiciones de espectáculos públicos, nuestros artistas no trabajan hace más de seis meses y el colectivo cultural se encuentra en una franca situación de vulnerabilidad económica. Y eso no es todo, ya que no hay ni siquiera una fecha estimada de cuando puedan volver a trabajar. Y en ese marco pedirles que trabajen gratis es menospreciar su tarea, su profesionalidad y olvidar que tienen una familia y cumplir con obligaciones económicas todos los meses”, indicaron.

“Cuando hablamos -agregaron- de una gestión que usa el ‘cartón pintado’, de acciones para la tribuna, también hablamos de estas cosas. En seis meses lo único que se les ocurrió culturalmente fue ponerle nombre al Corsódromo, pero eso más allá de lo simbólico, no tuvo ningún efecto concreto en la vida cotidiana de los artistas. Eso sí, le seguimos pagando de nuestros bolsillos a empleados que viven en España y en Córdoba, gastamos millones en un terreno para un futuro Parque Industrial Municipal sin sentido, usamos decenas de miles de pesos en el mantenimiento mensual de Parque del Sol, no hemos logrado que los funcionarios se reduzcan el sueldo y se siguen contratando amigos y aliados políticos como ha sido de público conocimiento. Obviamente que todos estos elementos aumentan la indignación”, sostuvieron.

Por último, remarcaron que “en otro contexto los artistas hubiesen participado solidaria o voluntariamente. Lo han hecho muchas veces en diferentes acciones. Si hay un sector con sensibilidad social son ellos. Pero en este contexto de extrema vulnerabilidad y con el despilfarro de la Municipalidad resulta un despropósito, una incoherencia y una tomada de pelo”, finalizaron.