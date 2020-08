Los contactos estrechos podrán ser declarados positivos de Covid-19 sin testeo

"Cuando el viernes me preguntaron qué pasaba con la circulación comunitaria en Paraná, la estábamos evaluando. Era una instancia que veníamos definiendo desde hacía varios días, porque es necesario poner sobre la mesa un sinnúmero de factores que hacen, entre otras cosas, a la situación económica de la provincia, a la realidad de cada lugar, a la situación económica de la gente, al número de casos, a las características de los mismos, al grupo etario, a la forma de contagio", dijo.

En ese sentido, expresó que "Colón volvió a fase 1 y Paraná no, porque eso tiene que ver con una decisión administrativa de las autoridades locales sobre las que más allá de las recomendaciones que pueda hacer el Comité de Emergencias Sanitarias en cada una de las instancias. Cada municipio tiene autonomía, dentro del marco institucional y legal por el cual se encuentra habilitado a tomar estas decisiones".

"Puede haber circulación comunitaria en el Área Metropolitana, siempre y cuando no se intensifiquen los controles en aquellas instancias donde se marca un límite entre la capital, Paraná, y el resto de las ciudades, como así también Paraná Campaña. Es importante el trabajo de cada intendente en su comuna, fundamentalmente en lo estrictamente sanitario, que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, pero también con los controles sobre sus comercios, el cumplimiento de protocolos, la suspensión de las reuniones sociales y familiares", resaltó.

Comentó que "las provincias son autónomas en el marco federal. Si bien hay normas nacionales, sabemos que hay normas provinciales. El último decreto nacional es claro en que faculta a los gobiernos provinciales y autoridades locales a tomar medidas en relación a la situación epidemiológicas que se tengan".

"Están exceptuados del Aislamiento Social y Obligatorio las personas que cumplen con el target de trabajador esencial. Para aquellas personas que deban viajar a Paraná por trámites impostergables o cuestiones de salud que no puedan ser diferibles, el regreso hacia la localidad de origen debe ser con el aislamiento social y preventivo de 14 días, como lo establece el decreto. Aquellos trabajadores esenciales que deben circular de un lado a otro, lo que deben resguardar es el cuidado personal con el uso de equipo de protección y no deben circular en ninguna de las localidades, deben limitarse a dirigirse de su casa a su lugar de trabajo y viceversa", remarcó.

Respecto al hisopado que solicitan en el control establecido al ingreso a la ciudad de Santa Fe, informó que "ir a hacer compras no es algo esencial, no es un trabajo. No está recomendado que circulen. Los trabajadores esenciales están exceptuados de esta prueba. Igualmente es importante aclarar que el hisopado negativo no significa que un paciente no tenga infección de covid-19. La prueba de PCR debe realizarse en los pacientes que entran en la definición de caso sospechoso. El hisopado negativo no da ninguna garantía, porque puede estar incubándola o puede tener la infección y no es detectable al momento de la muestra".

Aclaró que comenzó a regir este lunes en la provincia el Documento Nº 74 del Comité de Emergencias Sanitarias, que dispone que "para confirmar un caso positivo: aquellos pacientes que son contacto estrecho de un paciente positivo, lo cual no necesariamente tiene que ser conviviente, si en el transcurso de su aislamiento presentan síntomas, se considera positivo sin hacer la prueba de PCR. Esto es aplicable para lugares de circulación comunitaria".

"Tenemos diferentes formas de confirmar un paciente positivo. Una es la prueba de PCR, que informa si hay gen detectable en la muestra. Para hacerla el paciente tiene que ingresar como caso sospechoso, lo cual tiene algunos criterios clínicos, epidemiológicos y físicos que son evaluables por un profesional de la salud. La otra es lo anteriormente explicado, en zonas de circulación comunitaria se puede hacer sin prueba de PCR. Solo si es caso moderado o severo sí se debe hacer la prueba de PCR", agregó.

Confirmó que en Paraná "superamos las 2500 personas aisladas por ser contacto estrecho de pacientes confirmados de covid-19". Elonce.com